¡De qué se quejan!

Un informe presentado al Congreso de Estados Unidos por un grupito de ingenuos expertos laborales independientes señala que México incumple con algunos compromisos pactados en el T-MEC, entre ellos los relacionados con la democracia sindical.

“Muchos de los cambios prometidos para mejorar la vida de los trabajadores en términos de democracia sindical, libertad de asociación y negociación colectiva aún faltan por implementarse. La mayoría de los trabajadores no es aún capaz de elegir democráticamente a sus líderes o ratificarlos en acuerdos colectivos”, acusan.

Lo que se niegan a aceptar los que se dicen expertos, es que los negociadores mexicanos del T-MEC les dieron atole con el dedo a su contraparte norteamericana, porque ese y otros compromisos en la materia, difícilmente se cumplirían en México. Y así lo expresaron los observadores políticos antes, durante y después de la firma del tratado comercial.

Más aún, cuando el Senado aprobó en mayo de 2019 la Reforma Laboral que presentó el jefe del Ejecutivo, presumiendo que con ello se inauguraba una nueva etapa del sindicalismo en México, comentamos que era un mito que se acabaría la corrupción en los sindicatos y que éstos serían un instrumento al servicio de trabajadores para la defensa legal de sus intereses laborales. Y que eso de que la dirección de los dirigentes se realizará mediante el voto libre y secreto, fortaleciendo la democracia sindical –como se plasmó el en T-MEC—, era una vacilada, pues el voto para esos fines no puede ser libre ni secreto, porque en cuanto se entere el líder quién voto en su contra podría darle chicharrón, comentaron los observadores. Que ese grupito de abogados laborales independientes no se haya tomado la molestia de analizar la realidad laboral y la historia del sindicalismo corrupto en México, es imperdonable, por no decir otra cosa.

***

AGENDA PREVIA: El Consejo Coordinador Empresarial expuso, con otras palabras, que al gobierno Federal le valió gorro que durante la pandemia se hayan perdido más de un millón empleos, más los que se acumulen, que igual número de empresas hayan bajado la cortina, que 700 mil más corren el riesgo de desaparecer, que la informalidad seguirá creciendo y otras cosas horribles. Y que a pesar de este escenario haya decretado un incremento de 15% a los salarios para 2021. ¡Insensatos y exagerados esos argumentos! Les respondió el Presidente.

Por ser Sonora un estado fronterizo y con un alto índice de personas con padecimientos crónicos, que provocan complicaciones graves, que pueden llegar hasta la muerte en pacientes con COVID-19, la gobernadora Claudia Pavlovich le solicitó al presidente López Obrador, durante la gira que realizó a este estado, que se considere a Sonora con prioridad en la distribución y aplicación de la vacuna contra este maligno virus.

POR LUIS SOTO

LUISAGENDA@HOTMAIL.COM

@LUISSOTOAGENDA