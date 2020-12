Góbers exigen sesión del Consejo de Salubridad

Ante la negativa del gobierno federal para que los estados del país puedan adquirir vacunas, la Alianza Federalista, conformada por 10 gobernadores de oposición, deja toda la responsabilidad a la Secretaría de Salud federal en la aplicación de las dosis, pero lo mínimo que piden, y en esto radica la nueva ofensiva de los mandatarios locales, es que la administración de López Obrador abra la información sobre los lotes adquiridos en el extranjero, cuántas van a llegar a las entidades, cómo se van a distribuir y en qué condiciones.

Los gobernadores de la Alianza temen que, de cara al proceso electoral, la aplicación de las vacunas sea motivo para sacar provecho político y se use para jalar votos. Para el arranque del plan de vacunación, la Secretaría de Salud consideró a Ciudad de México y Coahuila como las primeras entidades donde se pondrán las dosis; sin embargo, todavía no hay información ni explicación al resto de los estados y en eso radica el nuevo frente de lucha.

“¿Qué opciones tenemos y cómo podemos anticiparnos al proceso de almacenamiento, distribución y aplicación de la vacuna cuando no se nos provee de la información y herramientas necesarias? Nuestra preocupación principal es que no existe o no es evidente una estrategia seria y formal para la distribución, almacenamiento y aplicación de las vacunas contra el COVID-19 en estados y municipios; además de que este asunto continúa en total opacidad y en un marco de concentración de insumos que no deja ver cuál será el rol que desempeñen los gobiernos estatales , quienes son tratados como simples espectadores cuando sólo éstos conocen la realidad, precisión y circunstancias de sus localidades”, escribió la Alianza al presidente López Obrador.

En la misiva, que será entregada este jueves, los gobernadores exigen que se convoque a la brevedad posible al Consejo de Salubridad General para que establezca el cronograma, las fases por población objetivo de la aplicación, los criterios de distribución y reparto, los protocolos para la conservación en frío, las medidas para prevenir la especulación, captura o uso clientelar o electoral de la vacuna, así como las formas y modalidades de participación de los gobiernos locales y el sector privado.

Sólo tres veces ha sesionado el Consejo de Salubridad General —instancia de coordinación entre federación, estados y la Ciudad de México—, a pesar de que debería estar en reunión permanente, como marca la Constitución. La primera sesión fue el 30 de marzo para declarar emergencia sanitaria a nivel nacional, la segunda fue una sesión virtual, el 20 de abril, para determinar y reconocer la urgencia de tomar medidas extraordinarias y la tercera, el 30 de junio para ratificar los nombramientos de diversos funcionarios públicos del sector salud.

Uppercut: Cada vez son más las voces al interior de los partidos políticos que ven grandes posibilidades de que el proceso electoral entrante no se lleve a cabo como aseguran en el INE, debido a que, desafortunadamente, nos viene lo peor de la pandemia.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX