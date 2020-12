Quítale el tabú al bótox

El tiempo pasa rapidísimo y no hay marcha atrás, por eso hay que disfrutar cada día de nuestra existencia haciendo lo que amamos y rodeándonos de nuestros seres queridos.

Hablando de tiempo, todos sabemos que a nadie perdona y que es inevitable a partir de cierta edad empezar a notar las líneas de expresión en nuestro rostro; principalmente en el entrecejo, frente y contorno de ojos. Hay quienes gustan de tener arrugas o líneas de expresión, hay quienes no tanto y que prefieren seguir luciendo una piel firme y tersa, todo es cuestión de gustos.

En mi caso, tengo la fortuna de contar con mi hermano que es médico estético y que es quien cuida mi piel y me aplica el bótox cuando lo necesito, además de ser un experto, pone la cantidad necesaria para poder seguir con mis expresiones en el teatro que tanto tengo que gesticular, así que este tratamiento lo uso como un preventivo para que mi piel no se marque.

El tema de esta columna es sobre el bótox, un tema que fue considerado tabú por mucho tiempo y que supe que quería tocar desde que empecé a compartir con ustedes en este espacio.

¿Qué es exactamente el bótox?

En realidad, el bótox es el nombre comercial que se le da a la toxina botulínica tipo A. Es un medicamento biológico apto para inyectar. El nacimiento del bótox se produjo entre los años 70 y 80, pero no fue hasta casi finales de los 90 que empezó a ser más popular.

Hoy, en pleno auge, el bótox es un tratamiento revolucionario antienvejecimiento utilizado por muchísimas personas alrededor del mundo. Atrás han quedado los días en que el bótox era un procedimiento utilizado solo por ricos y famosos.

¿Cómo funciona?

El bótox o toxina botulínica nos ayuda a eliminar temporalmente las arrugas.

Una vez inyectada, la toxina impide que el músculo se contraiga, es decir le hace perder

fuerza.

La duración de su efecto puede variar de 4 a 6 meses dependiendo del paciente, pasado el tiempo de efecto, tu rostro volverá a tener las líneas de expresión que el tratamiento les quito fuerza y dependerá del paciente si quiere dar seguimiento y acudir cada

determinado tiempo para la reaplicación, o no hacerlo más y no pasa nada.

¿Cómo se aplica?

Se aplica por medio de inyecciones con jeringas de aguja delgada y se van distribuyendo por número de unidades en las partes del área necesitada de acuerdo al diagnóstico médico y necesidades del paciente, es indoloro y su aplicación no toma más de 15

minutos.

Recomendaciones

No levantar peso o hacer ejercicio el mismo día después de la aplicación. Se recomienda no acostarse de lado o boca abajo las primeras 5 horas después de la aplicación.

No exponerse directamente al sol.

Usar protector solar diariamente.( aunque no te apliques bótox)

CBI

Como ya lo he mencionado antes, es de suma importancia tener cuidado a la hora de elegir a qué lugares acudir y con quién hacerse este tipo de tratamientos.

CBI Medical Spa es el lugar donde yo acudo a que mi hermano, el Dr. Leonardo Arámbula me aplique mi bótox y me haga todos mis tratamientos, el se encarga de hacerme lucir como me gusta. El bótox es un tratamiento que a mi me agrada y en manos del Dr. Arámbula, que es muy exacto con las cantidades, mi rostro siempre queda luciendo muy natural y con las gesticulaciones que todos debemos tener.

Los precios son muy accesibles y cada determinado tiempo se tienen promociones como “El Bótox Party”, así que sigan las redes de CBI para que se enteren y aprovechen los mejores precios.

Espero esta información haya sido de su agrado, siempre hay que lucir bien, tanto por dentro como por fuera, que cualquier cambio o tratamiento siempre sea para agradarnos o hacernos felices a nosotros mismos. Los quiero y les mando un fuerte abrazo.

Una frase que me gusta mucho de mi hermano es que la medicina estética, es una medicina para el alma y el autoestima.

Los quiero mucho y con gusto les comparto mis tratamientos de belleza. Gracias por leerme y nos encontraremos muy pronto con el siguiente tema de SALUD CON BELLEZA.

POR: ARACELY ARÁMBULA

@aracelyarambula