Los beneficios de la gratitud en tu vida

Sabías que practicar la gratitud tiene grandes beneficios para tu salud mental, física y emocional? Si bien, este 2020 ha sido un año sumamente difícil para el mundo entero, hay motivos de sobra para estar agradecido; pequeñas cosas que hoy valoramos más, porque hacen una gran diferencia; como la salud, los aprendizajes que nos ha dejado este año, la capacidad de adaptación a esta nueva realidad que estamos viviendo, la familia, los afectos, el simple hecho de poder respirar, ver el sol, la fortuna de estar vivos...

Ser agradecido tiene un gran impacto positivo en tu felicidad, tu bienestar y tu cuerpo. Partiendo del principio de que somos energía y que ésta se mueve en ondas, o sea en vibración. Estas vibraciones pueden ser de alta frecuencia como la gratitud o el amor, y de baja frecuencia: como el miedo, la envidia o la tristeza.

Por eso, practicar habitualmente la gratitud, ya sea a través de una oración, una meditación, un diario en el que escribas cada día, o la respiración consciente, además de elevar tu frecuencia mejora:

Tu humor; te ayuda a sentirte más motivado y con más energía.

Tu atención; tiene un efecto en varios de tus neurotransmisores, encargados de ayudarte a enfocarte más.

Tu deseo sexual; sí, dar gracias ayuda a regular tus hormonas reproductivas.

Tu sistema inmune; a través de una serie de moléculas inmunoreguladoras llamadas citoquinas.

Regula tu presión arterial y tu nivel de azúcar en la sangre.

Una buena idea para llevarlo a cabo es escribir un “diario de gratitud”, es muy fácil y puedes hacerlo en cualquier libreta.

Empieza escribiendo al menos una cosa por lo que te sientas agradecido ese día, hazlo diario y a lo largo del tiempo, cuando tengas un mal día, consulta el diario y, seguramente, te ayudará a sentirte mejor.

Mi práctica personal es darle gracias a la vida; a veces lo hago en la mañana , otras en la noche. No tengo una hora exacta para meditar, pero cuando lo hago , ahí aprovecho para agradecer. Pienso en la gratitud y visualizo mi corazón, pienso en como bombea y se calienta mientras agradezco y cómo se expande por todo mi cuerpo una sensación de luz que me llena de salud física y mental. Me siento conectada. Conectada conmigo y con el universo. Me siento parte de una sola cosa.

Elije cualquier forma para poner en práctica la gratitud en tu día a día, y verás que es poderosa y surte efecto de inmediato.

DOMINIKA PALETA

@dominikapaleta