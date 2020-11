Que Banxico acepte dólares en efectivo

Hace cinco años una empresa hotelera mexicana se me acercó para relatarme un problema que le ahogaba. Sus clientes eran estadounidenses y, si bien las reservaciones las pagaban con tarjeta de crédito, cada semana dejaban en el hotel miles de dólares al pagar consumos de alimentos y propinas al personal. Además, esos turistas solicitaban cambiar de 200 a 300 dólares para gastos locales. El hotel terminaba cada semana con montones de dólares en efectivo.

El problema sobrevenía, sin embargo, a la hora de cambiarlos a pesos. Cada día se volvía más difícil que el banco aceptara ese efectivo. ¿La razón? Las leyes que restringen estas transacciones para evitar el flujo de recursos del crimen organizado. Pero el problema se volvió tan insostenible, que el hotel habilitó una bóveda secreta para los dólares en efectivo.

Este problema se ha recrudecido. Los bancos mexicanos tampoco pueden cambiar los dólares a pesos con el Banco de México, ya que éste sólo acumula reservas en dinero electrónico.

Algunos bancos incluso han dispuesto transporte blindado para llevar estos dólares de regreso a la Unión Americana. Otros bancos mexicanos han logrado contratos con corresponsales bancarios de bancos estadounidenses aquí, pero esta opción fenece paulatinamente. El resultado es que los bancos empiezan a acumular billetes que no pueden hacer valer y quedan atrapados en territorio nacional.

El año pasado México recibió más de Dlls. $8,974 millones en efectivo por concepto de remesas y turismo. Sin embargo, los bancos sólo vendieron un pequeño fragmento de esto. Estudios señalan que más de Dlls. $7,600 millones quedaron atrapados en los bancos mexicanos, sin que Banxico los compre y sin que puedan ser repatriados físicamente a EUA.

El senador Ricardo Monreal acaba de presentar una iniciativa para corregir este problema. Si no se arregla se corre el riesgo de que, por ejemplo, a muchos migrantes y al personal que trabaja por propinas en hoteles no se les acepten los dólares en efectivo que reciben y, al no poderlos cambiar a pesos, esos billetes se convertirían en papeles sin valor alguno en México.

Monreal propone que se modifique el Art. 20 de la Ley del Banco de México para que la institución que encabeza Alejandro Díaz de León reciba los dólares en efectivo de los bancos mexicanos que no puedan ser repatriados a EUA ni sean recibidos aquí por corresponsales.

El destino de ese dinero sería incorporarlo a la reserva internacional. Es una propuesta muy relevante para solucionar un problema que ya es grave.

ESCUELA BANCARIA

Mañana se firmará el convenio entre Carlos Prieto, rector de la Escuela Bancaria y Comercial, y María Ariza, directora de la Bolsa Institucional de Valores, para apuntalar la capacitación universitaria hacia un mercado de valores que urge profundizar en el país.

POR CARLOS MOTA

MOTACARLOS100@GMAIL.COM

WHATSAPP 56-1164-9060