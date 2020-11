El INE se equivoca en la reelección de legisladores

El Consejo General del INE aprobó posponer la votación de los lineamientos e instructivo para la reelección de diputados ante la falta de consensos y el rechazo de los partidos políticos bajo la amenaza de acudir al TEPJF a impugnarlos. ¿Pero qué es lo que hay tras bambalinas en esta polémica?

Platiqué con uno de los principales creadores de la reforma electoral de 2014, en la que se aprobó la reelección de legisladores. ¿Por qué ustedes no establecieron la renuncia de los legisladores que buscara´n reelegirse?, le pregunté. Porque eso no va a funcionar y sería un caos, me contestó quien fue uno de los principales negociadores, y de inmediato me enumeró las complicaciones que se avecinan en caso de que el INE termine de aprobar la propuesta de la propia institución.

El primer punto es: la mayoría de los diputados de la actual legislatura quieren reelegirse. Entonces, ¿al renunciar al cargo —se preguntó— de qué se va a llenar la Cámara? De puros suplentes, se respondió de forma inmediata. Es decir, en la última parte, medio Congreso lo ocuparán suplentes. Eso puede ser un riesgo para la gobernabilidad por la falta de sincronía, de acuerdo con la fuente, así como de reconocimiento a los procesos parlamentarios y más.

Los diputados que busquen su reelección en los comicios del próximo año deberán separarse del cargo, a más tardar, el 3 de abril de 2021, establece el proyecto del INE.

No sólo eso, sino que, además, la situación crearía guerras internas en los partidos debido a que los suplentes también aspiran a ocupar cargos públicos, por lo que muchos podrían crear movimientos de rebeldía al negarse a ocupar las posiciones de relevo. Y hasta cierto punto, explicó, la fuente, con justa razón.

Aunado a lo anterior, debe pensarse en otro tema que lo vuelve más complejo: en las elecciones 2021 por primera vez se aplicará la regla de la reelección a nivel federal y no será un pretexto para vulnerar la paridad en las candidaturas, según el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

Ponerse de acuerdo para los relevos de los suplentes y ponerse de acuerdo para la paridad, es un despropósito para la esencia de la reforma de la reelección, cuya finalidad es el fortalecimiento democrático.

El propio presidente del INE, al participar en el Cuarto Encuentro de Observatorios Locales de Participación Política de las Mujeres, aclaró: “la reelección no es, ni será un impedimento para que se cumpla con la paridad”.

La fuente consultada dice que, al no haber uso de recursos públicos de por medio, no es anticonstitucional que los diputados puedan seguir en el cargo al tiempo de aspirar a repetir funciones; y no sólo eso, el INE, afirma, carece de facultades para regular la reelección.

El planteamiento coincide con lo que escribió Jorge Alcocer, a quien se le ve como el padre de la Reforma electoral 2014, en Twitter, : “La Constitución y la ley establecen los requisitos a cumplir por los diputados federales que pretendan ser postulados a la reelección inmediata. No hay omisión alguna. El @INEMexico carece de facultades legislativas; no puede, ni debe, imponer lo que el Congreso no estableció”.

