Si en esta columna de Mundo Digital tuviéramos que elegir al ganador de la innovación del año, tomando en cuenta su trascendencia, su impacto a nivel global y su novedad, no sería ni un teléfono, televisión, mucho menos una computadora, tampoco algún gadget o bocina inteligente, es más, no sería algo físico que puedes ir a comprar después de terminar de leer estas líneas.

La innovación del año en la columna de Mundo Digital de El Heraldo de México se la lleva la ecología.

Y les voy a confesar que cuando concluí esto, el primer pensamiento fue que era una noticia aburrida para el sector de la tecnología, ya que no se vieron grandes innovaciones trascendentales, pero inmediatamente cambió mi perspectiva, ya que definitivamente las innovaciones que debemos de tener en cualquier otra industria tendrían que estar enfocadas, o englobadas en la ecología como prioridad.

No me voy a clavar en el tema, porque la ecología debe ser prioridad y creo que simplemente estamos de acuerdo en que si no se pone esto como algo fundamental no va a existir un futuro con mejor tecnología, porque ya no habrá, es así de sencillo.

Sin embargo, ¿por qué la ecología ganó? Primero porque perdió Donald Trump las elecciones en Estados Unidos, y es que había decidido salirse del acuerdo de París, siendo uno de los países que mas daño le hacen al medio ambiente en el globo e iba a tener consecuencias graves.

Y segundo lugar, fue un año en el que prácticamente todas las empresas que lanzaron nuevos productos de tecnología como denominador común; incluyeron como parte importante anuncios en donde hacen ver la importancia que le están dando a la ecología desde su proceso de producción, hasta la venta final con los empaques.

Claro que aún falta mucho, esto no resuelve el problema en el cual, además, ya vamos muy tarde, pero creo que muchas de las acciones que vimos este año por parte de las empresas de tecnología si son trascendentales, novedosas y que tendrán impacto positivo en el globo.

No hubo ninguna otra innovación que haya encontrado que pueda superar eso. Es una buena noticia.

POR ARMANDO KASSIAN

@ARKASMI