Grupo Modelo, ¿demorado?

Este año la industria de bebidas ha arrojado un fenómeno peculiar: la convergencia de las categorías de bebidas alcohólicas con la de refrescos. El resultado es la nueva categoría denominada hard seltzer, un producto compuesto de agua carbonatada, saborizante, y un poco de alcohol. La categoría nace de la tendencia de los jóvenes por alejarse del alcohol y tener vida sana. Su crecimiento será explosivo.

The Coca Cola Company, que aquí dirige Roberto Mercadé, lanzó el mes pasado la marca Topo Chico Hard Seltzer en Brasil y México. El consumidor no está acostumbrado a ver que esta empresa juegue en el terreno de las bebidas alcohólicas, pero ya empezó. Si su lanzamiento es exitoso la huella de distribución crecerá en estos dos países y en 2021 llegará a Estados Unidos. También Heineken, de Marc Busain, incursiona en la categoría. La marca que eligió para su hard seltzer fue Pura Piraña, cuya característica es tener menos de 100 calorías en cada lata. La fabricación de este producto se realiza en Guadalajara.

Pero, la empresa de este sector que no ha llegado al mercado mexicano con ninguna propuesta es Grupo Modelo, la subsidiaria de AB InBev en México que preside Cassiano De Stefano. Ayer esta empresa aseguró a Reuters que, como señala una canción, lo importante no es llegar primero, sino saber llegar: “El ganador no es necesariamente el que llega primero. Los ganadores son los que logran escalar mejor sus iniciativas”, declaró el director de mercadotecnia para Estados Unidos, Marcel Marcondes.

Por otro lado, la empresa Constellation Brands, que distribuye Corona en Estados Unidos, aseguró hace pocos meses que lanzaría la marca Corona Hard Seltzer en ese mercado. De hecho, ya hay una marca denominada Corona Refresca, disponible en la Unión Americana.

Si AB InBev regulariza sus tiempos para empatar a la industria y lanza un producto de esta categoría en México es algo que probablemente atestigüemos en 2021. Entretanto habrá que ver cómo se afianza este producto en el gusto del público, que al parecer ya lo privilegia frente a bebidas de mayor graduación alcohólica y más calóricas.

BANXICO BILLETE

Esta tarde se presentará el nuevo billete de 100 pesos por parte del Banco de México que gobierna Alejandro Díaz de León. El evento será conducido por Alejandro Alegre, director general de emisión del banco.

COPPEL

La afore que dirige Mauricio Alarcón alcanzó los 12 millones de trabajadores administrados. La empresa asegura que su rendimiento actual está en 5.81 por ciento.

GRETTA GONZÁLEZ

La directora general de Uber México quiere que en México se eleve la discusión de las políticas públicas en materia de tecnología, innovación y movilidad de las ciudades, así que lanzó una convocatoria para un gigantesco foro virtual sobre el tema para el próximo 1 de diciembre.

POR CARLOS MOTA

MOTACARLOS100@GMAIL.COM

WHATSAPP 56-1164-9060