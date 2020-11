No le den vueltas a la noria

¿Y qué ganarían o perderían el presidente Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, y México por supuesto, con reconocer desde ahorita el triunfo de Joe Biden?, ¿nos va a jalar las orejas si no lo hacemos?, ¿nos tratará mejor cuando se siente en la silla presidencial?, ¿la relación bilateral será diferente? Son algunas interrogantes que se plantea el pueblo sabio.

Pues mira, lo único que te puedo decir es que los Demócratas están muy molestos por la actitud del presidente López Obrador, quien mantiene la misma posición que los mandatarios de China y Rusia, que son los principales enemigos políticos y comerciales de Estados Unidos, de no reconocer el triunfo de Biden, afirman quienes conocen los entretelones de la política norteamericana.

¿O sea que los Demócratas esperaban que, por ser nuestros principales socios comerciales, good neighbors y por habernos salvado cuatro años del yugo de Trump, México reconociera y hasta agradeciera inmediatamente la victoria de Biden? Preguntan los provocadores. No tanto, no tanto, responden los observadores políticos internacionales, pero en estos delicados asuntos, lo mejor es quedarse callado y no declarar cualquier cosa para salir del paso. Ayer, López Obrador dijo:

“Quiero informar al pueblo de México que, respecto a las elecciones de Estados Unidos, la postura de nuestro gobierno es esperar hasta que las autoridades estadounidenses a cargo del proceso electoral decidan el ganador de la Presidencia, no podemos actuar de manera imprudente”.

En Estados Unidos no hay tribunal electoral, y el sistema no se les cae. De modo pues que si están esperando una voltereta en el resultado de la elección presidencial, se equivocan, afirman los expertos, a quienes les llama la atención que los paleros de Marcelo Ebrard, presuman que éste tiene una excelente relación con los Demócratas, y que por eso no debe preocupar a México la llegada de Biden a la Presidencia de aquel país. Pues con más razón, el Carnal debería decirle a su jefe que no le dé vueltas a la noria, sugieren los observadores.

•••

AGENDA PREVIA

Una vez que Santiago Nieto Castillo anunció oficialmente que no le interesa la candidatura para competir por la gubernatura de Querétaro en 2021, las principales casas de apuestas, perdón de encuestas, que operan en el país, afirman que el PAN podría repetir. Si hoy fueran elecciones, la intención del voto favorecería al panista Mauricio Kuri González. Morena y PRI no pintan con ninguno de sus aspirantes.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, hizo un llamado a la población a consumir todo lo que puedan en el Buen Fin, que arrancó el día de ayer y durará nueve días. “Más que nunca, hoy, al final del 2020, necesitamos que el consumo se fortalezca, que sea uno de los pilares de la recuperación económica, afirmó la señora. ¡Que no se vea que hay miseria en este país! Dicen otros funcionarios de la 4T.

POR LUIS SOTO

LUISAGENDA@HOTMAIL.COM

@LUISSOTOAGENDA