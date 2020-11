Claudio X. González, jefe de la oposición

Con el magnate Claudio X. González Guajardo como jefe máximo y principal estratega, y el odio a Andrés Manuel López Obrador como eje articulador, los partidos, organizaciones y personajes de la oposición están por materializar lo que ningún político había logrado: Una estrategia electoral común para tratar de derrotar a Morena y a sus aliados en las elecciones de 2021.

Este martes 9 tendrá lugar una Convención Nacional Ciudadana --que es distinta al Congreso Nacional Ciudadano de Gilberto Lozano, aunque con idénticos propósitos--, para la reactivación, en los hechos, del PRIAN, la alianza de ambos partidos con los residuos del PRD denominada por el excandidato presidencial Gabriel Quadri como un Tumor: “todos unidos contra Morena”.

El objetivo unitario no es una novedad, porque la idea fue planteada públicamente en julio por un grupo de personajes de la política, la academia y los medios, encabezados por los historiadores Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, pero sí es insólita la disposición a concretarlo, sobre todo con la inclusión del PRI y sus voluminosos expedientes de corrupción.

“PRI: bienvenido al sí”, expresó González Guajardo al presidente de este partido, Alejandro Moreno, quien asumió la agenda de “Sí por México”, la iniciativa que encabeza el empresario, activista y filántropo, quien fue partícipe de las campañas de de los priistas Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Francisco Labastida.

“PAN: Bienvenido al sí”, le manifestó el fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a Marko Cortés, el presidente del PAN, por cuyo excandidato presidencial, Ricardo Anaya, se decantaron en 2018 varios de los magnates del Consejo Mexicano de Negocios, “cúpula de cúpulas” del sector privado, que financian a ese grupo de presión.

Porque, en efecto, en la elección presidencial de ese año se discutió la declinación del candidato priista José Antonio Meade por Anaya, quien llegaba en motocicleta a reuniones con los magnates miembros del CMN, cuyo organismo financió con casi 100 millones de pesos el documental “El populismo en América Latina”.

No sólo eso: Los magnates le plantearon al entonces presidente Enrique Peña Nieto, por medio de Claudio X. González Laporte --expresidente del CMN y padre del ahora jefe de la oposición--, que evitara el triunfo de López Obrador, según reveló éste, en enero de 2018, después de que se lo contó un amigo del entonces presidente.

“Lo que es chistoso es la contestación de Peña (esto me lo transmitió un amigo de Peña): palabras más, palabras menos, Peña le dijo a su amigo: ‘mira éstos, me acusan de ratero --el hijo de Claudio X. González tiene una asociación, son de esas cosas kafkianas, tiene una asociación la familia Claudio X. González para combatir la corrupción-- y dice Peña: ‘vinieron a pedirme que yo evitara que Andrés Manuel ganara la Presidencia, me acusan de ratero, de corrupto en su asociación, y ahora quieren que yo me robe la elección presidencial, no cabe duda que son siniestros”.

Ahora Claudio X. González Guajardo, quien ha recibido multimillonarios recursos deducibles de impuestos para MCCI, es quien orquesta el “bloque” electoral de toda la oposición de derecha e izquierda contra la coalición de López Obrador para arrebatarle la mayoría en la Cámara de Diputados.

“Las causas que nos unen en Sí por México son más fuertes que cualquier ideología”, proclamó Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, en víspera de la Convención Nacional Ciudadana, una de cuyas más encendidas dirigentes es la exdiputada priista Beatriz Pagés, aunque el jefe es González Guajardo.

En una de esas derrotan a López Obrador y Claudio disputa la candidatura presidencial con Anaya y Enrique Alfaro, o éstos se le terminan de someter…

POR ÁLVARO DELGADO

ALVARO.DELGADO@PROCESO.COM.MX

@ALVARO_DELGADO