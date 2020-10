Nueva generación en instituciones de seguridad

Los escándalos de corrupción y vinculación con la delincuencia organizada en los tres últimos sexenios obligan a la renovación generacional de los cuadros directivos de las instituciones de seguridad ciudadana.

La sombra de las investigaciones por corrupción y vínculos con la delincuencia organizada que se siguen en contra de Genaro García Luna y su equipo compacto que lo acompañó están avanzando en México y EU. En las dos últimas semanas se dieron dos noticias importantes de ex funcionarios de este equipo. La primera es la orden de captura en contra de Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) y la salida de Maribel Cervantes Guerrero como secretaria de seguridad del Estado de México que acompañó a García Luna por su paso carrera en instituciones de inteligencia y seguridad. De esta última ex funcionaria no se sabe si hay alguna investigación abierta en su contra.

En la administración de Enrique Peña Nieto también han salido a relucir casos de corrupción por lo que la Fiscalía General de la República investiga al menos a 20 ex funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad, la PF y la Procuraduría General de la República (PGR) en las que destacan Frida Martínez Zamora, ex secretaría general de la PF, TomásZerón, e secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional y ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR y Jesús Orta ex director general de administración del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esta marea de escándalos persigue a funcionarios de segundo nivel que trabajaron en estas instituciones de seguridad y procuración de justicia federales y obliga a que se renueven los cuadros directivos de seguridad en México.

Dos perfiles llaman poderosamente la atención. El primero es por supuesto Omar García Harfuch (38 años), secretario de seguridad de la Ciudad de México, y Rodrigo Martínez Celis (41 años), recientemente nombrado secretario de seguridad del Estado de México. Ambos comparten formación en universidades privadas y amplia experiencia en áreas de inteligencia del Estado mexicano.

García Harfuch es abogado por la Universidad Continental y en seguridad pública por la UVM mientras que Martínez Celis es internacionalista por el ITAM y candidato a doctor en Seguridad Internacional por la Anáhuac. El primero fue titular de la AIC y el segundo tuvo una carrera de más de una década en el CISEN que concluyó como el tercero de abordo en la misma como coordinador general.

Finalmente, se espera la renuncia este mes de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien tiene que renunciar por el plazo que establece la legislación sonorense para que pueda ser candidato a la gubernatura. Esto puede abrir la puerta también a una oxigenación de nuevos perfiles que dirijan las áreas de seguridad en el país.

