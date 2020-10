Durazo no propondrá a su sucesor en la Secretaría de Seguridad

De renunciar al gabinete para convertirse en el candidato de Morena a la gubernatura de Sonora, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, no propondrá perfiles para ese cargo.

Al participar en la remodelación del estadio del béisbol "Héctor Espino", explicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador conoce el perfil que debe tener el posible sustituto.

"No me corresponde estar dibujando sucesores. Yo creo que el presidente tiene muy claro lo que se necesita y no me corresponde y no es necesario que yo agregue perfiles"

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana