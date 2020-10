Un México mejor

"Necesitamos de una sociedad que, organizada, convoque a que por la vía democrática le asegure el rumbo correcto al país. Los poderes hoy parecen estar sometidos de forma tal, que hasta el marco legal que antes garantizó el avance democrático, ahora trabaja para dar legalidad a lo no deseable, y lo que era confiable ahora no lo es. No queremos ser un país pobre, queremos ser un país justo, libre y productivo. El país de todos y no el país del grupo en el poder. Queremos un gobierno que sirva a todos. No se entiende por qué destruir cuando podemos construir. Necesitamos unirnos para proyectarnos y proyectar un mejor país para todos."



POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE