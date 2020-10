Triunfo con sabor a México

Pasaron 32 años para que los Dodgers de Los Ángeles volvieran a levantar un trofeo de banderas en la Serie Mundial; un campeonato, sin duda, con un sabor diferente en todos sentidos por la terrible pandemia, pero campeonato al fin de cuentas. Un triunfo con sabor mexicano que en tiempos de redes fue tendencia número uno y portada en prácticamente todos los diarios de circulación nacional.

Independientemente de las cuestionables y estúpidas estrategias del mánager Dave Roberts, es de destacar lo que el conjunto de los Dodgers ha venido haciendo en los últimos años. Por supuesto que merecido el título y enhorabuena para el sinaloense, Julio Urías y el nayarita, Víctor González, que pusieron el nombre de nuestro país en lo más alto de la cima deportiva. Me quedo con la imagen donde ambos se funden en un abrazo con la bandera de México de por medio.

Mucho se habla de que Julio Urías podrá despertar una pasión como la que tuvo Fernando Valenzuela en la época de los 80’s con la famosa “Fernandomanía”, acaparando constantemente portada de revistas y siendo en su momento de los hombres más influyentes de California. ¿Urías tiene el potencial? Seguro que lo tiene, además la edad es un punto a favor del sinaloense que promete ser uno de los lanzadores protagonistas para la temporada 2021. Mucha suerte y desde nuestra butaca le mandamos las mejores vibras.

LO INCRÍBLE

Cuando estaba el sexto juego en pleno desarrollo, antes de la séptima entrada, se le notificó al equipo de los Dodgers que Justin Turner, su tercera base, había dado positivo a la prueba de COVID-19, por lo que de inmediato tuvo que abandonar el terreno de juego para aislarse en una sala médica. Sí luego de que ya había estado en convivencia con sus compañeros a lo largo del juego. ¿En qué cabeza cabe?

A pesar de este absurdo episodio en donde no se le debió siquiera permitir salir a jugar hasta no tener el resultado de la prueba, al finalizar el encuentro y con la euforia del título, Turner se dejó ir al festejo de una manera irresponsable al poner en riesgo al resto de sus compañeros. Y es que aunque en un principio portaba el cubre bocas, al final se lo retiró para posar en la fotografía del triunfo.

Las críticas no se hicieron esperar y las Grandes Ligas ya abrieron una investigación por las acciones de Justin Turner, quien dijo no tener síntomas. El mismo martes por la noche, todos los peloteros y cuerpo técnico, tanto de Dodgers como de Tampa Bay, se realizaron pruebas con hisopo y afortunadamente nadie ha dado positivo. Parece que la burbuja no funcionó del todo.

HOME RUN

Quien se voló la barda, fue la Major League Baseball (MLB) México, que organizaron una activación por demás entretenida en el Auto Cinema Santa Fe, para ver los encuentros de la Serie Mundial, desde la comodidad de tu auto y en una enorme pantalla. Además de los detalles que te incluía la invitación, hubo bastantes rifas a lo largo de los seis encuentros que se hacían entre entrada y entrada. Aplausos.

POR MANUEL ZAMACONA

TWITTER @ZAMACONAALAIRE

ZAMALOCUTOR@GMAIL.COM