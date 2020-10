Fox, rencor y odio

El calificativo que el expresidente Vicente Fox expresó sobre Alfonso Durazo Montaño confirma que, después de 16 años, Chente le sigue guardando un profundo rencor y hasta odio a quien fuera su secretario particular y coordinador de comunicación, por haber bajado de la silla presidencial a su esposa (quien según los malosos era la que gobernaba al país) y haber cortado sus aspiraciones a la candidatura del 2006. Con esas dos acciones, Durazo pasó a las páginas de la historia política del país y mandó a la parejita al Rancho San Cristóbal, de donde nunca debieron haber salido.

En su extensa carta de renuncia en 2004, Alfonso Durazo le dijo a Fox lo siguiente:

“Por el bien del país, el Presidente de la República no puede tener proyecto político después de gobernar...”.

¡Estás oyendo, Felipe!, acotan los observadores.

Y agregaba: “No puedo hacer abstracción de las implicaciones de la incursión de la Primera Dama en el inventario de eventuales aspirantes a la candidatura presidencial de Acción Nacional... no existen condiciones propicias para la candidatura presidencial de la Primera Dama”. Aclaraba Alfonso que “ el país ha avanzado políticamente; tanto, que está preparado para que una mujer llegue a la Presidencia de la República... pero no está preparado para que el Presidente deje a su esposa de Presidenta...”

Advertía también que las reacciones más agudas contra el gobierno estaban conectadas con lo que muchos consideran una actitud permisiva del Presidente a las eventuales aspiraciones presidenciales de su esposa, cuyos apoyos al titular del Ejecutivo vulneraban, contradictoriamente, su autoridad.

“Sus eventuales aspiraciones presidenciales pueden tener posibilidades políticas pero no tienen ninguna posibilidad ética. En consecuencia, no es sensato sucumbir a los embates mediáticos que engrandecen, fundadamente o no, su imagen personal...” remataba.

Para los observadores, el texto de la comentada carta de renuncia de Durazo hace 16 años, cobra vigencia hoy que se han desatado las ambiciones políticas. El mensaje bien podría traducirse: Te lo digo chana para que lo entiendas Juana.

Por otro lado, de Durazo podrán decirse muchas cosas, algunas de ellas horribles, menos lo que expresó Fox. De ahí la respuesta contundente de Alfonso a Vicente, Martita y varios de sus secuaces, perdón, colaboradores: ¡Ratas ustedes!

AGENDA PREVIA

¡Ni la burla a la sociedad perdonan los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación! Exclama el respetable. Inhabilitar por un año a Miguel Mancera para ocupar algún cargo público en el gobierno de la City por haber cometido delitos electorales, es no tener lo que dijo Nelson! ¡Dicen otros! A todos los indignados, Mancera les respondió cínicamente: Voy a impugnar la resolución.

