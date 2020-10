Cambio y mecanismos de defensa

"Ya nos estamos acostumbrando a observar tantos destrozos, atropellos y mentiras, que no se sabe cómo explicarlos o no se les quiere reconocer como reales. Es un mecanismo de defensa y es que nos estamos moviendo en los límites de la desarticulación en donde la economía, lo social y la política van perdiendo referente y aunque es preciso evolucionar, superar y mejorar, parece que cuando pierdes el rumbo o construyes sobre cimientos débiles, no mejoras, sino retrocedes. Por ello, parece que muy pronto habremos de volver a cuestionárnoslo, pues no hay signos de ir por buen camino. Nos falta brújula y reaccionamos mal y tarde frente a los retos que supone un cambio de época."