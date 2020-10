Molina y Soberón en el contexto de la pandemia

José Mario Molina-Pasquel y Henríquez, doctor honoris causa de la UNAM y otras 38 instituciones educativas en el mundo, se convirtió hace 25 años en el tercer egresado de la Máxima Casa de Estudios en recibir el Premio Nobel. Los merecimientos para lograr el mayor reconocimiento universal, se basaron en el descubrimiento de las causas que provocan el adelgazamiento de la capa de ozono en nuestra atmósfera, producto de la emisión de gases industriales conocidos como clorofluorocarbonos. Apenas en junio, Molina publicó un artículo en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences en los Estados Unidos, en el que estableció la importancia del uso del cubrebocas como un factor básico para prevenir y reducir la transmisión de covid-19. Esa fue la última aportación en la prolífica trayectoria de uno de los investigadores más brillantes en la historia de nuestro país, su recomendación fue sin duda una bofetada de altísima jerarquía a la insolencia del científico emblema de la 4T, responsable del desastroso manejo de la pandemia que ha costado oficialmente más 85 mil vidas. Hugo López Gatell, el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador y otros altos funcionarios han exhibido su desdén por el uso del cubrebocas. En su escenario, la ocurrencia y la ideología son más importantes que la ciencia. Atender la sugerencia no es muestra de debilidad, sino una responsabilidad ante las circunstancias, como expresó el Dr. Molina en sus últimas entrevistas.

Todavía no asimilábamos la enorme pérdida, cuando se informó del fallecimiento de don Guillermo Soberón Acevedo, Rector emblemático de la Universidad Nacional, impulsor de la reforma al Artículo Tercero Constitucional, que garantiza la autonomía de nuestra Máxima Casa de Estudios. Soberón fue un gran impulsor de la investigación científica y autor del programa de descentralización más ambicioso que ha tenido la UNAM para fundar 5 Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales que hoy atienden a más del 40% de los estudiantes de licenciatura. Miembro de El Colegio Nacional, Soberón también fue integrante del gabinete de Miguel de la Madrid, transformador del sistema de salud en México y galardonado con 12 doctorados honoris causa en nuestro país y el extranjero.

Noticias Relacionadas Fallece Guillermo Soberón, exrector de la UNAM

Su última aparición en público fue en septiembre, en el contexto del anuncio de 14 recomendaciones básicas para controlar la pandemia en 8 semanas, que presentó junto con otros 4 ex secretarios de salud (Julio Frenk, José Ángel Córdova, Mercedes Juan y José Narro). El análisis sugirió al Gobierno Federal dar un viraje a su plan, ante el deficiente manejo de la contingencia sanitaria, hacer pruebas masivas y separarse del modelo centinela.

Queda claro que la soberbia del poderoso subsecretario de Salud, alentada desde Palacio Nacional, no solo se mantendrá, sino que se recrudecerá. La displicencia de López Gatell fue exhibida por la insuperable autoridad moral de Molina y Soberón, que hasta el final de sus días manifestaron con responsabilidad sus disensos ante la estrategia fallida que ha profundizado los efectos de la peor tragedia humanitaria de la era moderna en México.

Noticias Relacionadas Murió el último Premio Nobel de México

EDICTOS

Se cuentan las semanas para que Alfonso Durazo deje la Secretaría de Seguridad y formalice su camino hacia la candidatura de Morena a la gubernatura por Sonora. La entidad se ha distinguido por sus buenos resultados durante la administración de Claudia Pavlovich, quien recientemente rindió su Quinto Informe de Gobierno y anticipó que sin importar el signo político de quien gane la mayoría en las urnas, entregará con transparencia las riendas de un estado esencial en tablero nacional. Todo indica que Pavlovich logrará en 2021 una sucesión tersa con el reconocimiento de AMLO a su gestión, en una entidad donde el partido en el poder no tiene garantizado el triunfo.