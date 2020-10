Esta semana lo salen de 'Sale el Sol'

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, reza la frase, y pues la fecha de la partida de Roberto Carlo de Sale el Sol llegó. Sí, al conductor le tocarán ahí Las Golondrinas este jueves. Su lugar en el matutino de Imagen Televisión se lo queda, como ya es del conocimiento general, Carlos Quirarte. Tal vez la historia sería otra si él no hubiera tenido mala conducta y sublevaciones, pero como el hubiera no existe su ciclo en dicha emisión se acabó. Y con su salida de Sale el Sol viene también una prueba que el conducir y su pareja Rubén Kuri deberán pasar: que el amor no salga por la ventana ahora que el dinero dejará de entrar por la puerta. Y es que en todos los matrimonios, heterosexuales y homosexuales, la falta de un salario –en este caso el de Roberto Carlo– pone a prueba la resistencia del amor.

REGRESA A VENTANEANDO



Y mientras Roberto Carlo se va de Sale el Sol, ella regresa a Ventaneando. Sí, Jimena Pérez vuelve al programa del que, en mi opinión, nunca debió irse. La conductora volverá a ocupar el jueves y viernes próximos uno de los sillones del que pese a que atraviesa por una mala racha de rating sigue siendo el programa líder de espectáculos.

Noticias Relacionadas Daniel Bisogno habla sobre la posibilidad de salir de 'Ventaneando'

NOTICIAS RADIOFÓNICAS



El turno esta vez fue para Laura Pérez Cisneros. Sí, la colaboradora del noticiario López Dóriga en Fórmula (Radio Fórmula) ofreció el miércoles el seminario web que las personalidades de la estación radiofónica antes mencionada han venido dando semana a semana. El tema que Laura Pérez Cisneros abordó en el seminario fue Elecciones EUA: una lucha frontal e irrepetible por el poder en la Casa Blanca.

ALBRICIAS



Doña Cristina Pacheco ganó el jueves en la categoría Mejor Conductora de Televisión de Entretenimiento el Premio Marcas de Confianza (cuya entrega anual es organizada por Selecciones Reader's Digest y que esta vez debido a la pandemia se llevó a cabo vía zoom).

SERÉ BREVE



Está pidiendo trabajo en el programa matutino en el que trabaja la persona con la que decía "jamás ¡ni loca! trabajaría". De lengua me como un taco.

SERÉ BREVE BIS



Tan mal le cayó a ella la noticia ¡que le pidió a Televisa una semana de licencia (vacaciones) para digerir el trago amargo!



Por hoy es todo. Nos leemos el miércoles venidero.

Postdata. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. ¿Tú ya te tocaste? #OctubreRosa.

POR ÁLEX KAFFIE

COLUMNAS.ESCENA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@KAFFIEVILLANO