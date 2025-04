Sheinbaum confirma su asistencia a la CELAC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó su asistencia a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), destacó que es importante para hablar de la unidad en América Latina y el Caribe.

Tras reiterar su asistencia a dicha cumbre el próximo 9 de abril en Honduras, la mandataria federal adelantó que esta integración no sólo tiene que hacerse con las o los presidentes que vienen de movimientos progresistas.

A pregunta expresa, la jefa del Ejecutivo también indicó que su aceptación de asistencia a la CELAC fue gracias a la invitación que le hizo la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

“Primero vamos, porque queremos mucho a Xiomara, a la presidenta de Honduras y ella nos invitó y, pues, difícil decirle que no. Es muy persistente, ya que lo había comentado. Entonces me convenció porque al principio, pues aquí tenemos mucho trabajo y la verdad parece mentira, pero mediodía que no estés, pues, también representa no atender otros temas”, dijo en su conferencia.