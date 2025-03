La gente no sabe que no está bien la justicia en México: Lenia Batres

La gente sabe que no está bien la justicia en México, aseguró Lenia Batres, candidata a ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En un arranque de campaña desordenado, la actual funcionaria pública detalló que los ciudadanos saben que, en la actualidad, el Poder Judicial solo ha respondido en favor de unos cuantos.

“La gente en general ha estado de acuerdo en que tenemos que transformar al Poder Judicial, en que existe una urgencia muy grande por transformar a nuestro Poder Judicial porque no ha estado a la altura de las necesidades del pueblo mexicano”, afirmó.

Con megáfono en mano, y a falta de bocinas y micrófonos, Lenia Batres sostuvo que ya ha compartido en diferentes ocasiones que el Poder Judicial actual es caro, elitista, clasista, racista, sexista y corrupto.

“Hemos platicado muchos datos que documentan por qué este Poder Judicial no se encuentra al día de hoy al servicio del pueblo”, manifestó frente a la ciudadanía.

Arranca campaña de Lenia Batres

Créditos: X/@LeniaBatres

En su discurso, aseguró que los jueces y juezas que integran este poder deben de tener un criterio que asuma que quien requiere de su ayuda no son los grandes ricos, sino quien no tiene su vida resuelta, la gente más vulnerable y la que vive con mayor pobreza. Incluso, la llamada ministra del pueblo, resaltó que los integrantes del Poder Judicial de la Federación no pueden seguir exigiendo a las y los ciudadanos que cumplan con la ley y la constitución, si ellos son los primeros en no cumplirla.

“Yo les digo ‘un buen juez por su casa empieza’, ¿verdad? Entonces nos corresponde cumplir con la constitución”, agregó.

Por último, la actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó que desde diciembre del 2023, ella y su equipo han resuelto más sentencias que los demás ministros que integran esta dependencia.

