Alfonso Durazo oferta más de mil empleos para mujeres en la Feria Nacional 2025

Con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades para el sector femenino en la entidad y generar empleos formales mejor remunerados que permitan consolidar la transformación y el bienestar de las familias sonorenses, el gobernador Alfonso Durazo Montaño inauguró la Feria Nacional de Empleo para las Mujeres 2025, realizada este 19 de marzo en el Centro de Gobierno.

El mandatario estatal explicó que este evento se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres por parte de la Secretaría del Trabajo, con el objetivo de acercar a las aspirantes a mejores ofertas de empleo formal con sueldos competitivos, garantizando así un ingreso digno para ellas y sus familias.

Esta feria contará con más de mil vacantes disponibles, lo que ampliará las oportunidades de acceso a una actividad remunerada que permita la independencia económica de las mujeres.

Participaron más de 40 empresas de los sectores de la construcción

“Por eso es importante abrir espacios como los que hoy ofrecemos, para rescatar progresivamente a la mujer no solo de la informalidad, sino también de la dependencia económica. En ese objetivo, las mujeres sonorenses me van a encontrar invariablemente a su lado, como lo he estado en estos tres años de mi gobierno”, indicó.

En esta edición participaron más de 40 empresas de los sectores de la construcción, tiendas de autoservicio, electrónica y manufactura.

Por parte del sector gubernamental, estuvieron presentes el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el Instituto Sonorense de la Juventud, el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) y el Icatson.

Sigue leyendo:

"Sigo en el Instituto": desmiente Zoé Robledo su salida del IMSS

Suspenden contingencia ambiental tras mejora en calidad del aire