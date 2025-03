Falta de atención a crematorios clandestinos son una constante en Jalisco, acusan colectivos

El procesamiento inadecuado y la falta de protocolos en los predios donde se han localizado fosas o restos por parte de los colectivos, es una constante en Jalisco, coinciden colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Héctor Flores, co fundador de Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, señaló que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas no realiza adecuadamente el trabajo y ha sucedido que al regresar a algún predio donde ya localizaron restos, de nueva cuenta encuentran restos en fosas supuestamente procesadas.

"Es algo que regularmente pasa, no es la primera vez. Nosotros en anteriores búsquedas hemos regresado a lugares como a Santa Ana Tepatitlán ahí en Zapopan donde fosas que ya fueron procesadas encontramos restos de la misma temporalidad, no son restos nuevos, son restos que tienen la misma temporalidad".

Añade que en algunas fosas son las mismas autoridades quienes les han pedido que no sigan escarbando porque no tienen la capacidad para procesar en su totalidad los restos.

Señalan a la Fiscalía por falta de transparencia

FOTO: AP

Flores lamenta que en el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, la Fiscalía no abrió a la participación de los Colectivos para que sean observadores del procesamiento ni la Comisión Estatal de Búsqueda les invitó para que participaran en las labores tratando de localizar más restos, especialmente cuando son predios grandes y acusa que es el resultado "de una falta de empatía y responsabilidad de un Estado rebasado".

Colectivos exigen mayor transparencia a Fiscalía de Jalisco

En cuanto a los protocolos, la fundadora del Colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos (FUNDEJ), Guadalupe Aguilar, coincide en que los protocolos no se siguen al momento de solicitar la revisión de los procesamientos de las fosas siempre es un problema tratar de encontrar los informes.

Continúa la extracción de restos

FOTO: AFP

"Cotejamos la bitácora del Perito y del Ministerio Público, pero cuando llegan al SEMEFO, se pierden. No tenemos ninguna garantía. ¿Dónde quedó lo de la fosa de tal fecha y tal lugar? Es un verdadero trabajo encontrarlas, si los encontramos lo hacemos con la finalidad de cotejar tal o cual característica, pudiera ser de alguno de los nuestros, siempre estamos ahí nosotros revisando restos, pero no nos da ninguna garantía".

Guadalupe Aguilar indicó que en el rancho Izaguirre no se han dejado de extraer restos.

"En febrero se sacaron indicios de ese rancho, es un lugar que no se ha dejado de utilizar, no sé si nada más para la delincuencia, yo pienso que también la Fiscalía ha estado yendo a sacar evidencias o yo que sé qué, pero definitivamente no estamos coordinados, debemos ir las tres partes: Fiscalía, Semefo y las familias".

Ambos lamentan que no es la primera ocasión en la que se deja sin resguardo una fosa o un predio donde se localizan indicios.

EDG