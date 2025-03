Profepa suspende actividades en el delfinario del Hotel Barceló Riviera Maya

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió este día actividades en el delfinario del Hotel Barceló Riviera Maya, pues esta instalación no cuenta con la autorización de la Semarnat para realizar actividades de espectáculos con delfines.

Con la suspensión de actividades, el Hotel continúa operando, pero el delfinario no podrá hacer actividades de espectáculos o saltos con los delfines, pues no tiene autorización para dicha actividad, no están contempladas en su plan de manejo y son las que pusieron en peligro la integridad del delfín denominado Mincho.

La Profepa lleva más de un mes haciendo una inspección exhaustiva en este delfinario, a partir de la difusión de un video en redes sociales en el que se observa a un delfín impactándose en el concreto mientras realizaba un acto de acrobacias.

Este procedimiento se suma a otros ya iniciados durante el 2024, por las muertes de los delfines Alex y Plata, en el mismo delfinario. “Esta es la primera medida que aplicamos a este establecimiento por los hallazgos de nuestra inspección; el trabajo que estamos haciendo no ha concluido. La Profepa está comprometida con asegurar el trato digno a los ejemplares de vida silvestre que se encuentran en cautiverio”, afirmó Mariana Boy Tamborrell, procuradora federal de protección al ambiente.

Es importante agregar que, derivado de los hechos ocurridos en el delfinario del Hotel Barceló, la Profepa comenzará a hacer inspecciones en todos los delfinarios del país, para asegurar el trato digno a los ejemplares que albergan.