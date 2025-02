IEPC Durango prevé participación aceptable en elecciones para Ayuntamiento y Poder Judicial

Roberto Herrera Hernández, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del estado de Durango, dijo que viene dos procesos electorales muy intensos por lo que el personal del instituto está trabajando al 100% con sus actividades en condiciones favorables.

En entrevista para el programada de “Las Noticias con Mario Maldonado”, de EL Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Herrera Hernández señaló que la lista nominal en el estado de Durango es de poca más de un millón 410 mil ciudadanos que están en posibilidad de emitir su voto para elegir 405 cargos de Ayuntamiento y 49 cargos del Poder Judicial del estado.

Aquí el Congreso de Durango ha tenido a bien a reformar la ley para que sean 15 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, 5 de Disciplina Judicial, uno de Tribunal Penal de Adolescentes y 28 jueces de distrito, esos estarán divididos en dos regiones por lo que estaríamos eligiendo 49 cargos del Poder Judicial”, explicó el consejero presidente del IEPC de Durango. Noticias Relacionadas Habrá cortes de agua masivos en la semana del 17 al 23 de febrero; estas son las colonias afectadas

Roberto Herrera Hernández, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del estado de Durango. Créditos: Instagram iepcdurango.

Ciudadanos podrán elegir a su candidato del Poder Judicial a través de colores y números

Pronosticó una participación ciudadana bastante aceptable para ambas elecciones, a pesar que la votación no se va a realizar en la misma casilla, ya que “puede ser en una escuela con 20 metros de distancia entre una y otra. Prevemos que la votación va a ser un poco más en Durango y Veracruz que en cualquier otro estado”, comentó Herrera Hernández.

Recordó que en la boleta judicial va a prevalecer el color y número para que los ciudadanos puedan elegir a su candidato de entre las opciones. “que la gente sepa que que hay que visualizar mucho colores y números, nosotros ya tenemos que ir a la casilla identificando el olor del cargo que se va a elegir y el numero por las candidaturas correspondientes para poder ahorrar muchísimo tiempo en las casillas.

Encuesta de El Heraldo Media Group sobre la elección de Durango. Créditos: El Heraldo de México.

El consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del Estado de Durango recordó que los candidatos de la elección del Poder Judicial no pueden contratar tiempo aire en televisión ni radio, no puede los servidores públicos apoyarlos, no pueden los partidos políticos apoyar ninguna candidatura.

Pero si pueden hacerse publicidad a través de redes sociales o volanteo.

Sigue leyendo:

Veracruz y Durango, una carrera de uno

Todo listo, para las elecciones