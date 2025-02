Revelan el lugar donde se escondía Óscar ‘N’ tras llevarse a la adolescente Jennifer Fernanda

Oscar ‘N’ de 33 años se ocultó tras llevarse con él a la adolescente Jennifer Fernanda en una casa localizada en la colonia Lomas Verdes Chignautla en el municipio de Teziutlán, Puebla.

En la obra gris, Óscar mantenía a la adolescente de 15 años de edad, que era buscada por sus padres desde el pasado 29 de enero, cuando sus familiares se percataron que Jennifer no se encontraba en su hogar en Baja California.

Casa en donde mantenían a Jennifer Fernanda. Foto: Canal 66

De acuerdo con la fiscal de Baja California, Elena Andrade Ramírez, Óscar se habría llevado a la menor a otro estado tras manipularla.

“El sospechoso es un amigo del padre de la jovencita Jennifer Fernanda, el padre le facilitó un cuarto en la vivienda para que se quedara ahí y aprovechando la confianza de la familia tuvo acercamientos con esta jovencita, al parecer llevándosela a otro estado”, detalló Elena Andrade sobre la indagatoria.

Señaló que ya tenía comunicación con otras fiscalía localizadas en diferentes estados para ubicar al sujeto.

Ante ello, la fiscalía general del Estado de Puebla ubicó en el municipio de Teziutlán a la adolescente y detuvo a Óscar N por desaparición cometida por particulares agravada en Tijuana, Baja California.

En tanto, la víctima ya se encuentra recibiendo atención médica y psicológica por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla y espera el arribo de personal de la Fiscalía de Baja California a fin de dar cumplimiento al mandato de captura y para hacerse cargo de la custodia de la menor.

Madre de Jennifer manda mensaje a Oscar

Durante el operativo de búsqueda, la madre de Jennifer compartió un mensaje en redes sociales para pedirle a Óscar que le regresara a su hija

“Óscar, no sabes cómo le pedimos a Dios por ti y aunque no nos creas le pedimos que te vaya bien y que estés bien porque mientras estés con mi JENNIFER anhelo que te vaya lo mejor posible para que la estés cuidando. Quiero que sepas que no es necesario hacer mucho show para que la regreses a su casa, con la gente que la ama. Es más, tu siendo amigo de la familia sabías exactamente donde guardábamos la llave en el patio, tómala, abre y dile a Jennifer que entre, nosotros no iremos detrás de ti ni le preguntaremos nada a la niña”, escribió desesperada la madre de Jennifer Fernanda a través de su cuenta de Facebook.

