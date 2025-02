"Aquí todos robamos": despiden a policía municipal que pidió mordida en Tecamachalco | VIDEO

Luego de hacerse viral un video en el que un elemento de la Policía Municipal de Tecamachalco, Puebla, pedía soborno a una pareja de ciudadanos bajo el pretexto que todos los policías roban, la corporación decidió despedirlo.

“La Comisión de Honor y Justicia de Tecamachalco llevó a cabo una sesión de trabajo para analizar los señalamientos realizados a travès de redes sociales a elementos de la Policía Municipal, acordando así iniciar la investigación de los hechos para ejecutar las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables de algún acto de omisión o corrupción.

“De esta manera, el H. Ayuntamiento de Tecamachalco reafirma su compromiso con las y los tecamachalquenses de mantener un gobierno honesto, cercano y con justicia social”, señalaron las autoridades mediante una tarjeta informativa.

El elemento fue inmediatamente expulsado de la corporación policiaca, pero aún no se sabe si se le seguirá algún proceso judicial por el delito de cohecho, el que se configura cuando una autoridad pide dinero.

“Todos los policías robamos”

El caso se hizo viral luego de que un usuario en redes sociales compartió un video, en el que se muestra cómo un elemento policiaco pide soborno a ciudadanos, argumentando que no es algo indebido.

“Aquí todos somos rateros, me disculpan, y yo me incluyo. Así que si me vienen a decir que no…”, señaló el oficial de la Policía Vial que fue recientemente despedido de su empleo.

