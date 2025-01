Dónde pagar el PREDIAL en Apodaca, Nuevo León: hay descuentos del 100% en recargos

Como gran parte de los gobiernos en los municipios de Nuevo León y de la República Mexicana, Apodaca ha establecido diversos descuentos para las personas que paguen de manera pronta su predial. En el caso de esta región, incluso se ofrece el beneficio de un descuento del 100 por ciento en los recargos, sanciones y multas que se adeudan ante el Estado si se paga en los primeros tres meses del año.

En el caso de los pagos que se realicen en los primeros meses, además hay una disminución del precio de este impuesto. Es decir, las personas no solamente podrán evitar las multas, sino que además gastarán menos si deciden regularizarse para no tener más adeudos con el gobierno local.

De esta manera, habrá un 15 por ciento de descuento en caso de que paguen este gravamen dentro del 1 de enero y el 5 de febrero de 2025. Si se acercan a pagar entre el 6 de febrero y el 5 de marzo, tendrán un 10 por ciento de descuento. Este impuesto debe pagarse anualmente.

Si los dueños de inmuebles no realizan su depósito dentro de las fechas estimadas, no solamente deberán hacer el pago completo de esta aportación, sino que además deberán pagar todas las multas y recargos que no se hayan liquidado con anterioridad, lo cual significa un aumento significativo en el precio.

El gobierno local busca mejorar la recaudación este inicio de año. FOTO: Gobierno de Apocada.

¿Dónde pagar el PREDIAL 2025 en Apodaca Nuevo León?

De acuerdo con el gobierno local, se establecieron 25 puntos oficiales donde se podrá realizar el pago de esta obligación fiscal con el municipio. A continuación los puntos y horarios en los cuales se atenderá a la población de Apodaca.

AUDITORIO MUNICIPAL, DESARROLLO URBANO, BIBLIOTECA BALCONES DE HUINALÁ

Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábados: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. (Excepto Desarrollo Urbano)

CAJAS GIMNASIOS

Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Sábados: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

SORIANA SENDERO APODACA

Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábados y Domingos: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

AUDITORIO MUNICIPAL

Zaragoza e Hidalgo S/N, Centro Apodaca

SORIANA SENDERO

Av. Concordia y Camino Antiguo a Santa Rosa, Col. Los Ébanos

GIMNASIO FUNDADORES

Luis Carvajal y De La Cueva con Diego del Mozo, Col. Los Fundadores

GIMNASIO LUIS D. COLOSIO

Río Nilo s/n cruz con Río Usumacinta, Col. Pueblo Nuevo

GIMNASIO LAS PALMAS

Av. Las Palmas cruz con Jacarandas, Col. Las Palmas

DESARROLLO URBANO

Av. Miguel Alemán 120, Fracc. Industrial Interior 2F01, Nave 01. Life Plaza

GIMNASIO BOSQUES DE SAN MIGUEL

Av. Bosques de San Miguely Eucalipto, Col. Bosques de San Miguel

GIMNASIO NORIA NORTE

Av. Héctor Caballero s/n, entre Insurgentes y Salvador Chávez, Col. La Noria

GIMNASIO ÉBANOS

Calle Mezquites s/n, entre Lima y Maple, Col. Ébanos 10° Sector

GIMNASIO LOS ÁLAMOS

16 de Septiembre cruz con Ocotlán s/n, Col. Los Álamos

GIMNASIO MOISÉS SÁENZ

Del Piñón s/n entre Anacua y Av. Ébanos, Col. Los Fresnos

GIMNASIO PRADOS DE LA CIENEGUITA

Ceylan 1003, cruz con Túnez, Col. Prados de La Cieneguita

GIMNASIO BALCONES DE SANTA ROSA

Río Bravo, cruz con Río Colorado, Col. Balcones de Santa Rosa

GIMNASIO VILLA DE SAN CARLOS

Av. Rodhesia del Norte 461, entre Gaspar Castaño y Av. Villas de San Carlos, Col. Villas de San Carlos

GIMNASIO ÉBANOS NORTE

Encino s/n, entre Nispero y Amate, Col. Residencial Los Ébanos

GIMNASIO COSMÓPOLIS

Andrómeda s/n, entre Pegaso y Boyero, Col. Cosmópolis

GIMNASIO PORTAL DEL VALLE

Av. Portal del Valle s/n, entre Portal Almeira y Portal Barcelona, Col. Portal del Valle

BIBLIOTECA BALCONES DE HUINALÁ

Valentín Canalizo 221, entre Desierto de Namibia y Desierto de Koppen, Col. Balcones de Huinalá

HORARIO ESPECIAL

Lunes a Viernes: 8:00a.m. a 5:00 p.m. Sábados: 9:00a.m. a 1:00 p.m.

GIMNASIO LAS MARGARITAS

Geranio 512, entre Girasol y Lirios, Col. Las Margaritas

GIMNASIO PASEO SANTA ROSA

Azulejo 200, cruz con Golondrinas, Col. Paseo Santa Rosa

GIMNASIO PASEO DE LAS FLORES

Av. del Colector s/n, entre Nápoles y Albania, Col. Paseo de las Flores

Sigue leyendo:

Monterrey 2025: Hombre herido en balacera y otros accidentes durante la celebración de Año Nuevo

Cómo se verían las principales ciudades de Nuevo León si fueran personajes de Dragon Ball Z