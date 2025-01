Madre de Yessica exige justicia por feminicidio en Ixtapaluca; su pareja mintió sobre su edad para estar con ella

La madre de Yessica exige justicia por el asesinato de su hija, presuntamente cometido por su pareja sentimental, Jesús N. De acuerdo con las primeras investigaciones, el joven cometió el crimen el pasado 25 de diciembre y dejó el cuerpo en su vivienda, situada en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México.

"Les pido el apoyo, a la gente que se quiera unir, para apoyarme con un abogado, para orientarme, para saber cómo enfrentar todo esto", suplicó la madre de Yessica en entrevista para Telediario.

Además, la madre de la víctima reveló que el presunto feminicida mintió sobre su edad, todo con el objetivo de poder entablar una relación sentimental con Yessica. Sin embargo, su familia no esperaba que el sujeto tenía intenciones violentas, mucho menos al grado de llegar al asesinato.

Madre de víctima de feminicidio exige justicia

Jesús N fue detenido por elementos del FGJEM

Aunado a esto, la familia de Yessica ha asegurado que los familiares de Jesús N los han amenazado con el fin de que cesen los cargos, y el joven pueda salir en libertad. Actualmente, Jesús N está recluido en el penal de Chalco, sin embargo, en caso de que los cargos no procedan en su contra, podría no pagar por sus actos. La mujer aseguró que no aceptará impunidad en el caso de su hija y negó cualquier posibilidad de otorgarle perdón, esto pese a las amenazas.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) Jesús N inició una acalorada discusión con Yessica mientras se encontraban en la vivienda de la calle Labradores, de la colonia Ampliación Emiliano Zapata. Tras la pelea, Jesús habría asfixiado a la joven de 15 años. Cuando los servicios de emergencia acudieron al sitio, la víctima había fallecido.

