La Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum: minuto x minuto | EN VIVO

La teniente Peñaloza destacó que los videos no cuentan con sonido y además en la manipulación de químicos para realizar el supuesto fentanilo y otros elementos, por lo que afirmó que no hay indicios suficientes para llevar a cabo el proceso para elaborar la droga sintética, por lo tanto, dijo, el supuesto narcolaboratorio no indica que sea usado para ese fin como lo afirmó la mando castrense.