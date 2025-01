Andy, alumno de 15 años de la Prepa 6, desapareció camino a la escuela: "regresa, no estamos enojados"

Familiares de Julio Andrés Pelayo Hernández, un joven de 15 años de edad estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria 6 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentran buscando al joven, quien desde el pasado viernes desapareció cuando se dirigía a su escuela.

A través de las redes sociales, sus familiares señalan que Andy, como lo conocen de cariño, fue visto por última vez el viernes 10 de enero de su domicilio, en la colonia Gabriel Ramos Millán, de la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con la información existente, el joven abordó un microbús en Avenida Tezontle y Sur 157, en dirección a la estación del Metro Xola, de la Línea 2, un trayecto que era parte de su ruta habitual hacia la Prepa 6, ubicada en la colonia Del Carmen Coyoacán.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México activó la Alerta Amber por la desaparición del menor, el pasado sábado 11 de enero, tras recibir el reporte de los hechos por parte de su familia.

Hola ! Buen du00eda , esperando no molestar a nadie ud83dudea8ud83duded1ud83dudd34ud83cudd98 necesito su ayuda para localizar a mi hermano Julio Andru00e9s pelayo...

La información existente es que el menor nunca llegó a la escuela, por lo que sus familiares solicitan que si alguien lo vio en el transporte, en las inmediaciones del Metro Xola, o si descendió del autobús en el que viajaba antes de llegar a su destino, den información que permita su localización.

“Si alguien de casualidad sabe algo o lo vio en el transporte o en la calle, le pido de todo corazón que me avise, ya que cualquier detalle es muy importante para dar con su paradero”, señaló a través de sus redes sociales una usuaria que se identificó como hermana del menor.

Su familia lanzó un emotivo mensaje en el que le piden al joven Julio Andrés que regrese a casa y le garantizan no estar molestos con él por su ausencia, sino preocupados por desconocer su paradero durante más de 48 horas.

“Regresa a la casa mi niño, sabes que te amamos y te estamos esperando. No pasa nada, no estamos enojados; al contrario, estamos preocupados. Todo va a estar bien, estamos contigo. No tengas temor en volver, todo tiene solución. ¡No estás solo! Ven a casa, por favor, sabes dónde encontrarnos, mi niño”, escribió su familiar.