Evita multas de más de 2 mil pesos en la CDMX: aquí los sitios prohibidos para estacionar en la Benito Juárez

No importa si es poquito, si no hay un disco que lo indique o si se tiene que bajar a realizar algún trámite urgente, estacionarse sobre vías principales a bordo de vehículos automotores está prohibido. De acuerdo con el Artículo 30 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, realizar esta maniobra en estos espacios puede provocar que los choferes sea sometidos a una multa que les puede costar varios miles de pesos.

Una costumbre que tienen muchas personas en la alcaldía Benito Juárez y en toda la capital es la de detener sus unidades a un costado de vialidades en las que no se deben detener para recoger a sus hijos de las escuelas, realizar operaciones bancarias, comprar algún tipo de producto o servicio o inclusive porque no encuentran espacio en otros lados.

No obstante, estas conductas no solamente impiden la circulación a la ciudadanía, ocasionan mayores problemas con el tráfico, sino que además pueden ocasionar hechos de tránsito derivados de los cambios de carril, sobre todo para los usuarios más vulnerables como bicicletas y vehículos no automotores.

Algunas personas inclusive ignoran los discos para estacionarse. FOTO: Guillermo Domínguez

¿Cuáles son las multas por estacionarse en una vía primaria?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, hay tres tipos de sanciones que se aplican a las personas que se estacionan sobre una vía primaria. La cantidad de la multa dependerá de la omisión, gravedad o riesgos que se deriven de los actos llevados a cabo por el chofer.

10 UMAS, cantidad que en 2024 es igual a mil 85 pesos con 70 centavos.

15 UMAS, lo cual equivale a mil 628 pesos con 55 centavos.

20 UMAS, una multa que es igual a dos mil 171 pesos con 40 centavos.

Además de esto, los infractores que lleven a cabo esta irregularidad, perderán un punto en sus licencias. Una vez que se pierdan los 10 puntos, las personas deberán realizar trabajo comunitario o cursos de manejo.

Es importante destacar que basta con detener el vehículo en estas zonas, aunque el conductor se encuentre a bordo de la unidad o con el motor encendido para que cualquier elemento de Tránsito acreditado pueda realizar la infracción.

El Reglamento de Tránsito es claro en cuanto a las sanciones que hay en contra de las personas que incumplen con esta disposición. FOTO: captura del RT de la CDMX.

En qué vialidades está prohibido estacionarse en la alcaldía Benito Juárez de la CDMX

De acuerdo con la norma local, las vías primarias en la capital son espacios que buscan el mayor flujo de vehículos, algunos de ellos controlados por semáforos. Estas calles pueden tener carriles de circulación exclusivos para bicicletas o transporte público.

Dentro de sus características se encuentra que tienen velocidades altas, suelen conectar puntos a gran escala como colonias, alcaldías e inclusive estados. En todas ellas está prohibido estacionarse, ya que esta acción ocasiona riesgos y además evita la correcta circulación de todas las unidades. Estas vialidades se separan en dos tipos:

Vías de acceso controlado en la Benito Juárez

Estas vialidades suelen tener una zona de tránsito separada del tráfico convencional, en ocasiones está a desnivel o por encima de las otras vías. Sus velocidades suelen ser de máximo 80 kilómetros por hora. Las que atraviesan algún punto de la alcaldía Benito Juárez, y por lo que está prohibido estacionarse en ellas, son las siguientes.

Viaducto Miguel Alemán / Viaducto Río Becerra.

Boulevard Adolfo López Mateos.

Viaducto Río Mixcoac.

Viaducto Río Churubusco.

Ya sean particulares o vehículos de emergencia, esta práctica se repite en la capital. FOTO: Guillermo Domínguez

Vías primarias de la Benito Juárez

Las demás vías primarias son las que tienen velocidades de tránsito rápidas que suelen ir de los 50 a los 80 kilómetros por hora, aunque algunas cuentan con semáforo. Se separan de las vías de acceso controlado porque en estas no hay en la mayoría de los casos un espacio que las delimite de otras.

Debido a la norma aplicable en la Ciudad de México, tampoco es posible detener un vehículo en estos puntos, a menos de que se trate de una emergencia mecánica, un hecho de tránsito o se esté atendiendo alguna indicación de un oficial de tránsito.

Calzada de San Antonio Abad / Calzada de Tlalpan.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Eje 4 Xola.

Eje 5 Eugenia.

Eje 6 Ángel Urraza.

Eje 7 Félix Cuevas.

Eje 8 Popocatépetl.

Calzada Casa del Obrero Mundial.

Insurgentes Sur.

Plutarco Elías Calles.

Cumbres de Maltrata.

Avenida Diagonal de San Antonio.

Avenida Patriotismo.

Avenida Revolución.

Avenida Universidad.

Doctor José María Vértiz.

Avenida Cuauhtémoc.

Avenida División del Norte.

Gabriel Mancera.

Avenida Coyoacán.

Adolfo Prieto.

