Manuel Añorve asegura que el PRI va contra la reforma al Poder Judicial: "Estamos firmes, no nos van a poner de rodillas"

Manuel Añorve, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que el partido tricolor va contra la reforma al Poder Judicial, argumentó que no creen en la división de poderes y reconoció que ha habido muchas presiones para votar a favor "estamos firmes, no nos van a poner de rodillas, no importa desde donde vengan las presiones, nuestro voto está asegurado".

"Es determinante que los 15 senadores del PRI vamos a votar en contra", sostuvo Manuel Añorve.

En entrevista para Noticias de la Tarde con Lupita Juárez de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group explicó que es un voto en contra debido a que consideran que es una reforma regresiva "es un voto en contra de lo que pretende el oficialismo Morena y sus aliados, desaparecer el Sistema Judicial".

"Nosotros estamos firmes y decididos, lo vamos a demostrar con un gran debate parlamentario la próxima semana", declaró Manuel Añorve. Foto: Cuartoscuro

Aseveró que el senador Miguel Riquelme dejó clarísima su postura "los 15 senadores ratificamos nuestro voto en contra de esta mal llamada reforma Judicial", sentenció que debatirán porque es su derecho y confío en que la oposición este en la misma postura que ellos.