Caso Doña Lety: este fue el momento en que la influencer habría pedido ayuda, el video se viralizó como un meme

En Tantoyuca, Veracruz, Leticia Gómez, conocida popularmente como Doña Lety, logro recuperar su libertad gracias a la intervención de las autoridades. El presunto rescate de Doña Lety, que ha conmovido a muchos, revela detalles perturbadores sobre los días que pasó en cautiverio y las señales que ofreció antes de su liberación.

Doña Lety logró escapar del lugar donde presuntamente estuvo secuestrada, y su liberación se dio a conocer después de que llegó, en estado de desesperación, a la casa de un vecino. Según informes, al llegar a la residencia, Doña Lety le confesó al vecino que una persona con el apellido Toral la mantenía retenida contra su voluntad.

El vecino, alarmado por la situación, alertó inmediatamente a las autoridades locales. La rápida respuesta de la Guardia Nacional permitió que Doña Lety fuera rescatada de forma segura, la mujer recibió la atención médica y psicológica necesaria.

Uno de los videos que ha cobrado relevancia muestra a Doña Lety frente a una estufa, llorando mientras pide:

En otro clip, Doña Lety expresa su enojo, diciendo: “Me enojo porque tengo muchos motivos, no me parece la situación en la que vivo”. Los seguidores ahora especulan que estos videos podrían haber sido grabados bajo coacción o sin su consentimiento, reflejando su angustia interna.

Algunos internautas se han disculpado por haber hecho bromas sobre ella y reconocen que sus publicaciones virales podrían haber sido parte de su sufrimiento. Este caso recuerda el incidente del año pasado, cuando se rumoró erróneamente su fallecimiento. La situación actual plantea nuevas preguntas sobre el contexto y la autenticidad de su contenido en redes sociales.

Tras su liberación, Doña Lety ofreció sus primeras declaraciones a los medios, y su testimonio conmocionó a la opinión pública. Visiblemente afectada y con la voz quebrada, la mujer de avanzada edad relató brevemente los horrores que vivió durante su cautiverio.

"Yo me siento muy mal, mijo, de veras, no sé por qué me pasó esto. Estuve encerrada mucho tiempo sin comer y sin tomar agua, mijo, sufrí mucho. Me siento mal, mijo, otro día ¿sí? por favor", expresó Doña Lety, visiblemente cansada y emocionalmente abatida.