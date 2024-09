Pleno aprueba reserva presentada por Arturo Ávila que garantiza compensación a jueces y magistrados

Instagram arturoavila_mx

El diputado de Morena, Arturo Ávila, logró la aprobación de una reserva al dictamen de la reforma al Poder Judicial la cual le garantiza una compensación a todos los jueces y magistrados que decidan no participar en el proceso de elección reciban tres meses de sueldo 12 días por año y todos los derechos adquiridos que les correspondan.

En entrevista para "Noticias de la Mañana" con Mario Maldonado de El Heraldo Televisión que se transmite a través de la señal de El Heraldo Media Group detalló que esto "rompe el mito de que no podíamos modificar absolutamente nada, rompe el mito de que no habíamos escuchado a jueces y magistrados porque les está otorgando en un artículo transitorio la posibilidad de que jueces y los magistrados tengan una compensación si deciden no participar en el proceso de elección o retirarse de tres meses 20 días por años y recibir los derechos que hubieran adquirido y esta reserva ha sido aprobado para llevarse a la votación en unos minutos".

Arturo Ávila resaltó que esta reserva da la posibilidad de tratar como trabajadores a los jueces y magistrados y de hacer un ejercicio de empatía con ellos para que se puedan ir con los derechos adquiridos en materia laboral.

El colaborador de El Heraldo Media Group señaló que esta reserva da la posibilidad de tratar como trabajadores a los jueces y magistrados y de hacer un ejercicio de empatía con ellos para que se puedan ir con los derechos adquiridos en materia laboral. El legislador comentó que la otra tiene que ver con el lenguaje inclusivo y otra tenía que ver con una mejora en la técnica legislativa "de ahí en fuera lo demás va y la reforma Judicial va "afirmó el diputado morenista.