Arturo Ávila: "La gran mayoría de mexicanos quiere una reforma al Poder Judicial" 

Arturo Ávila, diputado federal de Morena y colaborador de El Heraldo Media Group, sostuvo que "la gran mayoría de los mexicanos quieren una reforma al Poder Judicial" y que a´si lo pidieron en las urnas, recordó que "fue parte de la estrategia de campaña.

Detalló que se encuentran en la última reserva en la sede alterna, en el Deportivo Magdalena Mixhuca, dijo que ya se aprobó en lo general luego de un debate amplio, señaló que en lo particular se aprobó una reserva que "rompe el mito de que no podíamos modificar absolutamente nada, rompe el mito de que no habíamos escuchado a jueces y magistrados porque les está otorgando en un artículo transitorio la posibilidad de que jueces y los magistrados tengan una compensación si deciden no participar en el proceso de elección o retirarse de tres meses 20 días por años y recibir los derechos que hubieran adquirido y esta reserva ha sido aprobado para llevarse a la votación en unos minutos".

Arturo Ávila reiteró que está abierto al diálogo

En entrevista para "Noticias de la Mañana" con Mario Maldonado de El Heraldo Televisión que se transmite a través de la señal de El Heraldo Media Group precisó que esta reserva da la posibilidad de tratar como trabajadores a los jueces y magistrados y de hacer un ejercicio de empatía con ellos para que se puedan ir con los derechos adquiridos en materia laboral. El legislador comentó que la otra tiene que ver con el lenguaje inclusivo y otra tenía que ver con una mejora en la técnica legislativa "de ahí en fuera lo demás va y la reforma Judicial va "afirmó el diputado morenista.

Al ser cuestionado sobre las voces en contra de la reforma resaltó que tuvieron simpatía de los votantes en las urnas y dijo que se reunió con algunos jóvenes que se manifestaron en contra para pedirles que dialogaran pero que hasta el momento no se han comunicado con él "yo quisiera pensar que hay una intencionalidad de dialogar siempre es sano el diálogo".

Respecto el paro de los trabajadores del Poder Judicial dijo que considera que vendrá un cambio significativo después de la reserva que se aprobó donde hay un cambio sustancial y se reconoce el trabajo de ellos "creo que es algo que va a dejar de suceder a menos que detrás de estas marchas haya intereses distintos".

Sobre la suspensión de una jueza de distrito en contra de la aprobación de la reforma al Poder Judicial aclaró que "los únicos que podemos llevar a cabo reformas constitucionales somos nosotros".