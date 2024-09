La CEDHJ nombra a un experto electoral para atender las desapariciones en Jalisco

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco designó a Manuel Alejandro Murillo Gutiérrez como primer visitador general de la institución, área que se encarga, entre otros asuntos, de investigar las quejas o actas de investigación relativas a víctimas de desaparición, dar acompañamiento a familiares y realizar gestiones para su atención.

Pese a la crisis en materia de desapariciones en la que se encuentra Jalisco, que se ubica en el primer lugar nacional con más de 15 mil personas que no han sido localizadas, la CEDHJ eligió un perfil con experiencia en el ámbito electoral para resolver esto casos, así como los procesos de seguimiento y gestión para la identificación y entrega de cuerpos y restos humanos que se encuentran en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Tiene 20 años de experiencia en materia electoral

Murillo Gutiérrez se desempeñó como secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) hasta el año 2022, cuando fue despedido tras la llegada de la nueva presidenta Paula Ramírez Höhne.

En un resumen curricular publicado por el Instituto Nacional Electoral, el propio funcionario hace referencia a su experiencia de 20 años en materia electoral sin mencionar trayectoria relacionada a los derechos humanos o atención de víctimas. En el documento, destaca su trabajo en dos etapas en el IEPC: de 2003 a 2016, y de 2020 a 2021. A la fecha del documento, 15 de febrero de 2024, Murillo refirió que se desempeñaba como vocal secretario distrital en el estado de Michoacán.

Alejandro Murillo está estudiando sobre desapariciones

Al cuestionar a la CEDHJ sobre la experiencia de Murillo Gutiérrez para encabezar una visitaduría que atiende temas tan importantes como desapariciones, gestiones ante el forense, tortura y penitenciarios, envió una síntesis curricular en la que refiere que el visitador “cursa actualmente la Especialidad en Derechos Humanos y Políticos en la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

La convocatoria publicada por la escuela en su página web, especifica que los 50 espacios que ofrece para dicha especialidad “serán ocupados preferentemente por personal jurisdiccional” del Tribunal Electoral y las ponencias de la Sala Superior, así como las Salas Regionales Guadalajara, Xalapa, Monterrey, Ciudad de México, Toluca y la Sala Especializada; en tanto que los lugares que no sean asignados por las ponencias, “podrán ocuparse por personas que laboren en instituciones u organismos vinculados con la materia electoral”.

En cuanto a su experiencia profesional, señala que fue defensor público en la Defensoría Pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual, según información oficial, es un órgano auxiliar de la Comisión de Administración encargado de “prestar a grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja histórica servicios en materia electoral”. El Heraldo de México buscó una entrevista con el nuevo primer visitador sin que hasta el momento se haya concretado.

Sorprende a colectivos relevo de Primer Visitador en la CEDHJ

El relevo del primer visitador en la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue una sorpresa para Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Luz de Esperanza, Por Amor a Ellxs y Guerreros Buscadores de Jalisco, no han sido contactados por la comisión y no estaban enterados del cambio; además, coinciden en señalar que desde la actual administración de la presidenta Luz del Carmen Godínez, no han tenido avances en la revisión de quejas presentadas por los colectivos, lo que les ha obligado a recurrir a instancias nacionales.

"Nos agarra por sorpresa. No es que estuviera haciendo un excelente trabajo el anterior visitador (Javier Perlasca), pero bueno, creo que dentro de la misma comisión, de la misma área de la Primer Visitaduría se pudo haber encontrado gente con mayor experiencia, que tenga mayor conocimiento, que esté más familiarizado con las víctimas, con las familias, pero bueno estos cargos políticos entorpecen los reacomodos, el seguimiento de las quejas y recomendaciones", señaló Héctor Flores, vocero del Colectivo Luz de Esperanza.

Dijo que, aunque la CEDHJ no les ha notificado del cambio ni tampoco han sido convocados para reunirse con Manuel Alejandro Murillo, esperan tener mayor atención por parte del nuevo funcionario.

"Nosotros nunca hemos recibido apoyo por parte de la comisión estatal": colectivos de desaparecidos

"Hay que darle el beneficio de la duda al primer visitador si es que realmente está interesado en apoyar a las víctimas de desaparición, de desaparecidos, porque de nada sirve cambiar visitadores cuando la cabeza, que es la que está a cargo, no ha hecho absolutamente nada por las víctimas", señala Indira Navarro, vocera del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.

Criticó que, pese a que estos organismos tienen como función principal proteger y promover los derechos humanos de las personas y las víctimas, así como luchar contra el abuso del poder, la CEDHJ no lo ha hecho. “No nos toman en cuenta, no dan resultados a nuestras quejas, hay un rezago enorme y para suplir esta deficiencia, nos hemos visto en la necesidad de acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos".

Las víctimas siguen esperando que el gobierno haga su trabajo

Explicó que, desde la CNDH, a través de la Quinta Visitaduría sí les han apoyado y solución. "Han brillado por su ausencia (la CEDHJ). Es la peor comisión que ha habido en Jalisco".

Finalmente, Esperanza Chávez, vocera del Colectivo Por Amor a Ellxs, expuso que no tenían opinión respecto de este movimiento al interior de la CEDHJ porque precisamente ha sido omisa y no les han tomado en cuenta.

"Desde la titular de ahí de la Comisión jamás nos han recibido y nosotros desde el Colectivo no tenemos ahí ninguna queja con ellos porque no nos han apoyado en nada; ellos nada más quieren que nos presentemos para la foto y no nos vamos a presentar para la foto. Siempre les hemos pedido citas y hasta la fecha las seguimos esperando, eso te puedo decir porque yo no sé, es pura omisión ahí en Derechos Humanos", respondió al cuestionarle este cambio en el organismo.