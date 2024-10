Estudiantes laguneros del Colegio Cervantes destacan en competencia internacional de robótica

Alumnos del Colegio Cervantes de Torreón, integrantes del equipo Cerbotics, lograron representar a México en el FIRST Global Challenge 2024, celebrado del 26 al 29 de septiembre en Atenas, Grecia. Este grupo de jóvenes laguneros se convirtió en la Selección Nacional de Robótica tras su destacada participación en la eliminatoria realizada en julio en la Ciudad de México.

Durante la competencia en Grecia, Team México, compuesto por estudiantes laguneros, trabajó de la mano con equipos de Estados Unidos, Sri Lanka y Burundi, alcanzando las semifinales. Además, obtuvieron tres importantes reconocimientos: el "Social Media Challenge Award", el "Video Storytelling Award" y, con gran orgullo, la Medalla de Oro "Albert Einstein Award for FIRST Global International Excellence", el premio más prestigioso del evento, que reconoce no solo el mejor desempeño del robot, sino también el espíritu de comunidad de FIRST.

Algunos del los integrantes del equipo Cerbotics.

Foto: Ethel Arredondo

Este logro representa la segunda ocasión en la que Team México, con estudiantes del Colegio Cervantes, se hace acreedor a la Medalla de Oro "Albert Einstein Award", habiéndola obtenido también en 2022 en Ginebra, Suiza. La participación de los jóvenes en esta competencia resalta el trabajo que el Colegio Cervantes ha realizado en los últimos 12 años para fomentar el liderazgo en ciencia, tecnología, innovación e ingeniería a nivel internacional.

El equipo está conformado por Aldo Estrada Torres, Aurora Monserrat García Gallegos, Danna Paola Salas Sánchez, Dylan Adonahi Gallegos Dávila, Isabella Franco Ortega, Gared Alejandro Uribe Martínez, Raúl Everardo Sifuentes Zuñiga, Rodrigo Miguel Arellano Manzo y Román Hernández Sosa, bajo la guía del Head Coach, Ing. Julio César Torres Marín, y los mentores Iván Aurelio Samaniego Becerril y Hugo Daniel Espino Luján.

Los estudiantes laguneros regresarán a Torreón el próximo jueves 3 de octubre a las 10:00 p.m., llegando al Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia.

Continuar leyendo:

Convocatoria Universidad Autónoma de Coahuila 2024: dónde puedes hacer tu registro

Hay chamba en Torreón: más de 250 vacantes para personas con discapacidad, adultos mayores y refugiados