Esta es la cantidad mínima cantidad de ahorros que debes poseer para que te aprueben la visa

La obtención de la visa americana puede ser un proceso muy tedioso, largo y costoso. Requiere tiempo y mucha documentación para cumplir con los requisitos exigidos. Este documento permite la entrada a Estados Unidos y no cualquiera puede conseguirlo, ya que se requieren estrictos cumplimientos para que el gobierno estadounidense pueda verificar el motivo de ingreso al país.

Es importante contar con una cantidad específica de dinero, aunque vale señalar que no es un requisito indispensablepara tramitar la visa. Puede ser un factor importante y que debe tenerse en cuenta al momento de conseguir o no el visado. Si bien es cierto que no hay una cantidad específica de dinero que sea obligatorio tener para tramitarla siempre es positivo poder demostrar cierta solvencia económica.

Es importante contar con una cierta cantidad de dinero ahorrado al momento de tramitar la visa. Fuente: Freepik

¿Cuál es la cantidad de dinero ahorrado para tramitar la visa?

Si debes tramitar la visa para viajar a Estados Unidos es importante contar con una cierta cantidad de dinero ahorrado. Ello te permite acreditar tener ingresos y poder demostrar que no tienes intención de quedarte a vivir en el país. Es decir, que cuentas con cierto patrimonio para viajar, permanecer un período de tiempo y luego poder volver a México.

Se recomienda poseer una cifra mínima de 30 mil pesos que deberían ser reflejo de ingresos económicos estables en México. Ello permite indicar que el viaje programado no implicará infringir en una ilegalidad, que podría ser trabajar sin permiso, e incluso, quedarse a vivir en el país. Vale destacar que la cantidad de dinero ahorrado no asegura la obtención de la visa. Es importante que tus ahorros puedan ser comprobados a través de un estado de cuenta que confirme la disposición del dinero, en caso de que sea requerido.

Se recomienda una cifra mínima de 30 mil pesos que deberían ser reflejo de ingresos económicos estables en México.

Fuente: Freepik

En caso de que la visa haya sido negada bajo la ley de migración, significa que la decisión es definitiva para su solicitud en esta ocasión. Sin embargo, esto no es un rechazo permanente, pues podrá solicitar una nueva cita, para proporcionar otra vez su información o si sus condiciones generales han cambiado significativamente.