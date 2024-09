Caty Monreal asegura que interpuso su primera denuncia en abril: “No podemos permitir que ninguna mujer sea violentada”

Caty Monreal, excandidata de Morena a la alcaldía de Cuauhtémoc, aclaró que la primer denuncia por violencia política en razón de género en abril e incluso señaló "a mí, mi agresora me viene agrediendo desde enero, febrero, antes de que yo fuera candidata".

En entrevista con Sergio y Lupita para El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group relató que fueron varias denuncias las que fue interponiendo desde el proceso electoral hasta pasada la elección del domingo 2 de junio y comentó que hasta ahorita es cuando se está resolviendo.

Al ser cuestionada sobre si el magistrado Armando Ambriz es su padrino como habría dado a entender la exalcaldesa electa de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, Caty Monreal respondió Armando Ambriz "niego de manera categórica que sea mi compadre o sea su ahijada".

Reiteró que la el hecho de que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México decidiera anular la elección "significa un paso importante en la lucha por generar igualdad entre hombres y mujeres" ya que por primera vez se tiene la posibilidad de sancionar la violencia política en razón de genero y de "no permitir que a las mujeres se nos siga tratando como accesorios":

"Mi agresora me invisibilizó, nunca se ha referido a mí, lo que no se nombra no existe", acusó Caty Monreal.