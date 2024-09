Caty Monreal: "Alessandra Rojo sigue violentándome al invisibilizarme"

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México anuló la victoria de la Alessandra Rojo de la Vega, la abanderada de Fuerza y Corazón por la CDMX en la alcaldía Cuauhtémoc, quien ha destacado que defenderá su elección en lar urnas e impugnará dicha decisión e incluso realizó una movilización, junto con simpatizantes a su movimiento en Paseo de la Reforma.

Al respecto, Catalina Monreal, excandidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc, se ha mostrado contundente al acusar a su agresora, Alejandra Rojo de la Vega, de ejercer una violencia sistemática y calumniosa en su contra durante el proceso electoral.

"No podemos normalizar la violencia en un país donde tantas mujeres sufren a diario" Créditos: Especial

En entrevista con Mario Maldonado para el programa de Las Noticias de la Mañana, Monreal Pérez criticó duramente la falta de visibilidad y el intento de disminuir la importancia de su denuncia, manifestando que "nuevamente se me invisibiliza al hablar sobre una familia que no significa nada. Yo no represento a una familia, sino a Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional". Afirmó que, a diferencia de su agresora, no tiene vínculos con los magistrados del Tribunal Electoral y refutó las acusaciones de corrupción que han sido dirigidas hacia ella.

Violencia política de género es una falta grave

En su declaración, Monreal Pérez también hizo un llamado a dejar de normalizar la violencia política de género y a sancionar a quienes la ejercen: "es inaceptable que una mujer que ha sido violenta, que ha hablado de calumnias y mentiras, no enfrente consecuencias. No podemos normalizar la violencia en un país donde tantas mujeres sufren a diario", enfatizó.

Monreal Pérez destacó que el fallo del Tribunal , que incluye la anulación de la elección y la posible inscripción de la agresora en el padrón de agresores , no debe ser trivializado. Subrayó que la violencia política de género es una problemática grave que afecta a muchas mujeres en el ámbito político y que su caso es un reflejo de esta realidad.

¿Qué sucederá en la Cuauhtémoc?

En cuanto al futuro del proceso, Monreal Pérez confía en que la Sala Regional y la Sala Superior del Tribunal Electoral revisarán su caso antes del 1 de octubre, cuando se prevé una toma de protesta. La excandidata también anticipa una elección extraordinaria a mediados de diciembre y se mantiene optimista sobre la posibilidad de que se reponga el proceso electoral de manera justa.

Finalmente, Monreal Pérez denunció que su familia ha sido estigmatizada y afectada por la campaña de odio dirigida hacia ella, lo que ha tenido repercusiones en la vida de sus hijos. Concluyó su intervención reafirmando su compromiso en la lucha contra la violencia política de género y su determinación para que se haga justicia.

La resolución del Tribunal y la situación que enfrenta Monreal Pérez continúan siendo temas de relevancia en la política local, y su caso ha puesto de manifiesto la urgencia de abordar la violencia de género en el ámbito político.

