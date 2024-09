El bullying y la violencia física y sexual acosa a los estudiantes en las aulas

Las autoridades de educación federales están faltando a la responsabilidad de generar una atmósfera pacífica y tranquila dentro y fuera de las instituciones educativas públicas del país. Muestra de este problema quedó evidenciado en puntos como en Tamaulipas, donde un par de agresiones afuera de planteles de educación media superior terminó con jóvenes lesionados.

Otro caso que sonó a inicios de septiembre fue el de un joven de secundaria que murió después de ser golpeado por sus compañeros en Puerto Vallarta. Pese a que no se ha determinado si esta agresión fue la causante de este fallecimiento, la investigación al respecto sigue en curso por parte de las autoridades.

Este tipo de casos no solamente sucede en México, recientemente se viralizó el caso de una joven llamada Steffy, quien tiene discapacidad y frecuentemente abusada por sus compañeras, una de ellas, incluso, llegó al abuso sexual en contra de ella.

Pese a que se supone que las escuelas deberían ser un espacio para el libre esparcimiento y aprendizaje, la violencia escolar es una de las constantes a lo largo de la vida académica, sobre todo en los niveles de secundaria y preparatoria.

¿Dónde se dan más casos de violencia escolar en el aula en México?

Esmeralda Correa del departamento de políticas públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), asegura que los comportamientos nocivos por parte de jóvenes, estudiantes, así como del personal administrativo de las escuelas se replican cada vez en mayor medida dentro de los centro de estudios de secundaria.

Las constantes son el ciberbullying, los ataques verbales, así como los ataques físicos. Si bien este tipo de acción puede afectar en el rendimiento académico, las huellas que deja en los menores de edad la falta de respeto de los derechos que tienen garantizados en la Constitución los deja en una situación de vulnerabilidad.

La especialista asegura que las formas de violencia, incluida la violencia física ha comenzado a ser diversificada por los agresores, quienes han implementado nuevas y cada vez más tipos de acoso en contra de los niños, niñas y adolescentes dentro y fuera de las aulas.

¿Por qué es mayor la violencia en las escuelas secundarias?

De acuerdo con la especialista, durante la pubertad es cuando más violencia escolar comienza a suscitarse. Si bien la primaria no está exenta de estas prácticas, el control que tienen los maestros y las escuelas de las agresiones evita que haya un impacto mayor.

En secundaria, contrario al nivel anterior, las formas de violencia pueden evolucionar para convertirse en violencia física, virtual, violencia sexual o escolar en cualquiera de sus grados. Las víctimas son sometidas por un agresor generalmente durante años hasta que termina el ciclo, lo cual propicia problemas como depresión, de baja autoestima e inclusive intentos de suicidio por parte de los agraviados.

Con respecto a la violencia física llevada a cabo por un agresor, las personas que la padecen se enfrentan a la posibilidad ser lesionados de forma drástica. Gran parte de los ofendidos no denuncia estos hechos por temor a las represalias.

¿Dónde se da más la violencia escolar en la educación privada o en la pública?

De acuerdo con Esmeralda Correa, la violencia en la escuela se da en cualquier tipo de plantel, sin importar que estos sean públicos o privados. No obstante, en estos últimos hay una tendencia a las agresores psicológicas antes que a los ataques físicos.

En ambos, las niñas tienden a sufrir algún tipo de violencia de género o sexual, lo cual además de afectar su rendimiento académico, también ocasiona secuelas a la hora de desarrollarse de manera romántica en el futuro.

Este fenómeno tampoco es exclusivo de los varones, ya que entre las niñas, apunta la investigadora, la violencia en la escuela se puede dar por competencia, por pelear por el cariño de un niño o por algún tipo de conflicto que no pueden superar por medio del diálogo.

En ambos casos, la violencia puede ir escalando desde frases e insultos para convertirse en ataques físicos que pueden dejar lesiones severas para las víctimas. Por tal razón, es necesario no guardar silencio y denunciar cualquier tipo de acto violento que se dé dentro de las aulas.

Temas de violencia y acoso escolar prenden las alertas en Tamaulipas

El Cabildo de Tampico pidió mayor atención e intervención por parte de las autoridades para evitar que los incidentes violentos en contra de la comunidad estudiantil causen mayores conlfictos, así lo manifestó el edil porteño Sergio Daniel Aguirre Contreras.

Agregó que no es de ahora que se ha estado pidiendo que existan revisiones de las mochilas de los infantes y adolescentes que acuden a los institutos educativos públicos de la ciudad para detectar si se introducen puntas, puntillas, navajas o cualquiera otra arma que pueda ser usada en algún conflicto interno entre los alumnos.

Por todo esto, el edil porteño llamó al Congreso del Estado a legislar sobre el tema, de manera que haya más herramientas para prevenir incidentes más graves. Además de esto, pidió que se aumenten las intervenciones de los padres de familia para saber que tipo de problemas o crisis internas sufren sus hijos para contener etapas más graves en contra de sus compañeros y maestros.

"Se ha tocado mucho el tema de la necesidad de perderle el miedo a legislar acerca de la revisión de los alumnos de los alumnos al interior del plantel, hay que revisarlos, no se violentan los derechos de los alumnos, porque si pones en la balanza ¿se violentan los derechos de los alumnos?, entonces, cuando no cuidas el derecho a la vida, entonces sí estás violando los derechos, no hay que tenerle miedo a legislar, no hay que solamente en lo electoral", precisó.

Violencia estudiantil en Tamaulipas: los 2 casos que reavivaron el tema

El pasado martes, un par de jovencitas tuvo una riña fuera del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas Plantel 15, como resultado de la agresión entre ambas, una terminó hiriendo en la cabeza a la otra con una navaja.

Los hechos ocurrieron en la avenida Manrique, en la colonia Laderas de Vista Bella, cuando una de las jóvenes usó este elemento punzocortante y lo clavó nueve veces en el cráneo de su compañera. La víctima fue llevada a una clínica para recuperarse de esta agresión.

Un día antes, jóvenes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 164 tuvieron un enfrentamiento a golpes con varias personas afuera de las instalaciones del plantel. De manera preliminar se supo que en la riña intervinieron mayores de edad quienes se enfrentaron a los estudiantes.

Como resultado de esto, se presentaron varios heridos, los cuales fueron atendidos por paramédicos. De acuerdo con las autoridades escolares, se harán las investigaciones pertinentes para saber qué fue lo que ocurrió y cómo se dieron estos hechos.

"Pues ¿qué pasa?, que hay un vacío de autoridad, hay un vacío de seguimiento a los problemas que están teniendo los jóvenes en esta época, hay una anarquía, hay negligencia de la autoridad educativa a nivel federal por no cuidar este tema, hay un descuido por parte de los padres de familia, hay una ausencia del padre de familia, de la madre de familia, por no saber cómo está su hijo, porque no conocemos lo que trae en su mochila, al día de cuentas si un menor de edad es la responsabilidad del padre de familia porque no tiene el derecho a revisar lo que sus hijos traen", completó.

El. caso de acoso físico contra Steffy indigna a toda Latinoamérica

En las últimas horas se ha viralizado el caso de una joven llamada Steffy, quien acude al IMPEM N° 198 Martín Ferreyra, en Córdoba, Argentina. De acuerdo con videos y fotografías que se han recabado por estudiantes de esta institución, la víctima vive un infierno dentro de su escuela.

Además de ser arrojada en el piso, arrastrada y pateada por algunas de sus compañeras, también padece violencia sexual. La más reciente de estas, según las denuncias hechas, se deben a que una de sus agresoras intentó introducirle un peine en sus partes íntimas.

Todas estas agresiones fueron recabadas en historias de Instagram que las mismas atacantes subían para difundir la forma en la que se burlaban de la menor de edad. Pese a la existencia de estas evidencias, las autoridades escolares no hicieron nada para protegerla.

Las repercusiones por este caso no se han hecho esperar, ya que la información de las victimarias ha sido difundida en redes sociales, al punto de que incluso se han llevado a cabo agresiones similares a las que tuvieron con Steffy, pero ahora en contra de ellas.

Los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar, pues aunque hay algunas personas que piden que no se continúe el ciclo de violencia atacando a las agresoras de la joven, otros más piden penas severas para las estudiantes, quienes han solicitado disculpas a través de sus redes sociales.

Debido a lo gráfico de algunos de los castigos en contra de las bullys, las redes sociales han ido bajando los videos y fotografías en las que se ven cómo son agraviadas por los jóvenes que decidieron hacer justicia por su propia mano.

El caso de bullying en México que acabó con la muerte de un niño

A inicios de septiembre, José Luis, un joven de 14 años de edad perdió la muerte a causa de una trombosis. El joven estudiaba en la Secundaria Técnica 132 de Puerto Vallarta. Pese a que su caso continúa siendo investigado, unas las líneas de investigación apunta a que este padecimiento lo habría afectado después de haber sido golpeado en repetidas ocasiones en la espalda y en las piernas.

La agresión sucedió un miércoles, aunque los síntomas de este ataque no habrían eco en el organismo del muchacho sino hasta el día siguiente, cuando lo llevaron a un hospital después de experimentar diversos malestares.

En la clínica se dijo que el menor se encontraba bien, aunque el dolor persistió. Volvieron a trasladarlo a un hospital, pero esta vez perdió la vida mientras recibía la revisión de especialistas. Hasta el momento no se ha determinado si los golpes que habría recibido a sus compañeros fueron los que resultaron en esta muerte.

Tampoco se ha informado la manera en la que habría sido violentado por los otros alumnos de la escuela. La Fiscalía aseguró que no permitirá la impunidad en este caso, por lo que pidió paciencia para continuar con las pesquisas.

Prevención de la violencia en la escuela: ¿dónde denunciar el bullying y cómo prevenirlo?

En México existen mecanismos locales para atender este tipo de agresiones. Se puede denunciar a los atacantes o la realización de estos hechos al correo electrónico www.acosoescolar.sep.gob.mx, en el cual se brinda además atención gratuita a las víctimas.

Además de esto, se recomienda a los jóvenes que son víctimas de este tipo de hechos hablar con sus padres o tutores, a fin de encontrar soluciones a esta problemática. En caso de que no haya una respuesta favorable por parte de las instituciones escolares, es posible denunciar las omisiones al correo electrónico antes mencionado.

La Secretaría de Educación Pública cuenta con protocolos con los cuales se puede atender a los alumnos que padecen de estas problemáticas dentro y fuera del aula, por lo que denunciar estos hechos se pude convertir en un factor determinante para detener el acoso escolar y permitir una vida pacífica en las escuelas.