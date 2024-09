Piden normalizar hablar de salud mental para evitar los suicidios

Aunque cada vez se habla de una forma más abierta acerca de los problemas de salud mental en distintos ámbitos, hacerlo sin el miedo a ser estigmatizado es una asignatura aún pendiente.

Sin embargo, en el caso de las personas que pasan por una crisis suicida hacerlo es fundamental para poder superarla y encontrar el apoyo necesario para aferrarse nuevamente a la vida.

“Creo que uno de los mitos más grandes que existe es decir que no se hable de suicidio porque le doy ideas. Son muchos los mitos que hay, pero yo creo que éste es fundamental y es en el que yo tengo que trabajar como amigo, como familiar o como pareja si tengo una persona cerca de mí que está pasando por un momento de crisis.

“Muchas veces el suicidio viene a ser como un tabú, no lo queremos hablar, no lo queremos tocar, no lo queremos traer a nuestro vocabulario”, detalla en entrevista exclusiva para El Heraldo de México Liliana Grado, del Instituto Chihuahuense de Salud Mental.

Creando redes de apoyo

Para la experta, una de las formas más importantes de apoyo para las personas que están pasando por una crisis de este tipo es el acercamiento, sin realizar juicios de valor y tratando de comprender qué es lo que está orillándola a tomar esta decisión.

“Es una parte también muy importante y muy fundamental hablarlo, expresarlo, acercarnos a la persona de nuestro entorno de nuestra familia, de los amigos, etc., y escucharlo.

El apoyo de familiares y amigos es clave para superar una crisis. Foto: Pexels

“También eso le va a ayudar a él a descargar un poco todas estas emociones y ese cansancio mental que de una u otra manera trae y que lo está llevando a querer llegar a ese momento de suicidio”, señala Grado.

La comprensión y el acompañamiento, además de la adecuada atención por parte de expertos en la salud mental, son la fórmula adecuada para ayudar a aquellas personas que sufren un episodio de este tipo.

Invitan a carrera por la salud mental

Con el objetivo de lograr una mayor conciencia acerca de este tema y para recaudar fondos de ayuda a distintas fundaciones, se realizará la carrera por la salud mental, la cual tendrá su tercera edición en la Ciudad de México y se celebrará por primera vez en la capital de Chihuahua.

En el caso de la capital, el encuentro será este 28 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mientras que en el norte del país será el 20 de octubre en el campus de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Para ambos eventos, los boletos están disponibles a través de la plataforma Asdeporte.

Sigue leyendo:

3 marcas de huevo con más Omega-3, según la Profeco

El bullying no solamente ha aumentado, se ha diversificado y se ha vuelto más violento en las escuelas

La peligrosa razón por que no debes ver el celular despertando