"Te buscaré hasta mi último latido": la promesa de la madre de Benjamín, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Por toda una década, la señora Cristina Bautista ha buscado a Benjamín, uno de los 43 normalistas que fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero. Hoy —aún entre la incertidumbre y las irregularidades en el caso— la mujer sigue prometiendo a su hijo que lo buscará hasta el momento en que su corazón deje de latir.

En El Heraldo de México entrevistamos a la señora Cristina Bautista Salvador, una mujer de 49 años de edad que ha dejado todo —su hogar, su trabajo, su familia— con una intención: volver a ver a Benjamín Ascencio Bautista y a sus compañeros que llevan 10 años sin volver a su hogar.

“Yo a veces pienso que llega escuchar mi voz y le digo que no me he rendido, que lo sigo buscando con las otras mamás. Hasta el último latido de mi corazón lo buscaré, para que no te preocupes, Benjamín. Dondequiera que estés, voy a seguir buscándote”.