"Aquí eres un soldado más, no hay distinción": Yulay y sus primeros días en el Ejército

El creador de contenido Julio César Fuentes Cruz, mejor conocido como Yulay, compartió un nuevo video en redes sociales donde documentó su experiencia dentro del Ejército Mexicano. A través de una grabación, difundida en YouTube, el influencer mostró a sus seguidores cómo es un día dentro de las fuerzas armadas del país, evidenciando los regaños y castigos que tuvo que enfrentar en uno de sus entrenamientos.

La grabación fue publicada en días recientes y dura cerca de 40 minutos, en los cuales Yulay comparte con sus seguidores cómo fue su primer día en el Centro de Adiestramiento de Combate Individual Regional (C.A.C.I.R.), el cual tiene como objetivo capacitar y entrenar a las personas que recién ingresa al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. En este lugar, los jóvenes "aprenden habilidades básicas para un combatiente individual; asimismo, se inculca el sentimiento de identidad institucional para lograr su adaptación a la vida militar".

¿Cómo fueron los primeros días de Yulay en el Ejército?

En la grabación se ve que el creador de contenido se hizo acreedor a regaños y castigos, esto por no tener el uniforme como lo solicitaron sus superiores y por no tender la cama de forma correcta. En el caso del uniforme, Yulay recibió una llamada de atención debido a que le hacía falta una serie de parches pertenecientes a su reclutamiento; mientras que al día siguiente fue castigado por no hacer la cama de forma correcta, el influencer tuvo que hacer 20 lagartijas como parte del castigo.

De igual manera, el influencer tuvo otro llamado de atención por no llevar el casco marcado con cinta; Yulay trató de justificarse diciendo que no había encontrado el material, pero su superior se burló de él y dijo: "¿Querías que yo te la buscara o qué? ¿Querías que yo lo marcara?”. Finalmente, el creador de contenido reveló que sufrió un esguince de primer grado, tras el entrenamiento que tuvo al aire libre durante los primeros 10 días de su reclutamiento en el Ejército.

¿Quién es Yulay, el influencer que ingresó al Ejército?

El creador de contenido compartió su experiencia en redes. Foto: yosoyyulay

Julio César Fuentes Cruz se ha posicionado como uno de los creadores de contenido más reconocidos en México. En su canal de YouTube el influencer acumula más de seis millones de seguidores, los cuales se incrementan en otras plataformas como Instagram y TikTok. Yulay, como es conocido en redes sociales, se ha ganado al público de todas las edades con un contenido familiar, en el cual destacan las buenas acciones.

El influencer saltó a la fama por visitar colonias de clase baja y ayudando a las personas a pagar rentas, regalando colchones y más. En días recientes, Yulay anunció que estaría colaborando con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo que se "unió" al Ejército con el objetivo de sacar un video para sus redes sociales y documentar cómo es la vida de las personas que se unen a las fuerzas armadas del país.

