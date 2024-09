Luisa María Alcalde no tendrá que renunciar a la Segob para postularse a la dirigencia de Morena

Luisa María Alcalde Luján no tendría que renunciar a la secretaría de Gobernación si es electa para la dirigencia de Morena, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que el miércoles cometió el “error” de dar a conocer que renunciaría Alcalde porque el domingo en el Congreso del partido que fundó, “sí, es que yo me equivoqué aquí, pensé que como iban a ser candidatos tenían que dejar el cargo, pero no”. Así, dijo que se mantendría en su cargo hasta terminar el gobierno.

“Ah, fíjense, yo cometí el error, porque pues no, estoy actualizado en las normas del partido de Morena y resulta que, si la eligen, ella va a entrar a ocupar su sitio como dirigente hasta el 1º de octubre y no tiene problema legal para que termine”, dijo.

Alcalde ha expresado sus intenciones de dirigir el partido de Morena

Incluso, López Obrador dijo que fue la misma Alcalde la que le explicó que no tiene que separarse de su cargo.

“Y además quiere ella, me pidió, tan luego dije aquí lo del viernes, casi me estaba esperando para decirle, oiga, ya quiere que yo me vaya, si no es así, a ver, pues explícame. Y ya me explicó y yo la estimo mucho, le agradezco mucho y claro que si no tiene problema legal y en el caso de que la elijan para dirigente o para cualquier cargo en Morena, ella me decía que entraría formalmente hasta el 1º de octubre, o sea, que va a quedarse hasta que concluya el gobierno”, añadió.

