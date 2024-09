Sheinbaum no regresará a la política neoliberal, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que se van a quedar esperando los que buscan que se dé un viraje o que haya un regreso a la política neoliberal, “yo les aconsejaría que vayan mejor aceptando que la política económica va a continuar, y además que ha sido eficaz”. En la mañanera, enfatizó que no es necesaria una reforma fiscal ni hace falta aumentar impuestos.

“Y esta es una recomendación a todos los gobiernos, antes de que piensen en aumentar impuestos, porque cuando hablan de reforma fiscal hay que leerlo como aumento de impuestos, ya, es un eufemismo hablar de reforma fiscal, siempre es aumento de impuestos y esto estuvo muy de moda y sigue estando todavía en la política neoliberal”, afirmó.

Sigue leyendo:

Buscan otorgar permisos a trabajadores de hasta 5 días para cuidar a sus familiares mayores de 60 años

Bosque del Ajolote: ¿dónde está y por qué es una excelente opción para ir en familia o con amigos?

Dijo que en los gobiernos neoliberales se hablaba de que el pueblo debía de apretarse el cinturón, cuando debe ser el gobierno.

Obrador se mostró firme ante la negativa de subir los impuestos

FOTO: Presidencia

“Se apriete el cinturón el gobierno y que no permita, ahora sí que se fajen los pantalones, y que no permita los privilegios y que el gobierno sea independiente y que no esté al servicio de potentados. Esa es la fórmula, porque si no, no se sale adelante, no se resuelven los problemas aumentando los impuestos y manteniendo privilegios para una minoría”, apuntó.

Morena no planea subir impuestos pronto

López Obrador refrendó que su postura es que no haya aumentos en los impuestos, pero tampoco se condonen.

“Porque ayuda mucho el no permitir la corrupción y el que se mantenga una política de austeridad republicana. Si no se permite la corrupción y no se permiten los lujos en el gobierno, las extravagancias el gasto del presupuesto en salarios elevadísimos, en aviones, en cajas de ahorro especial, en privilegios para los altos funcionarios”, dijo.

“Si hay ahorros por no permitir la corrupción y por no permitir las extravagancias de los altos funcionarios públicos no hace falta aumentar impuestos. No hace falta hacer ninguna reforma fiscal. Solo que no se permita la evasión fiscal que no haya privilegios que no se condonen impuestos a los potentados que todos sigamos contribuyendo y hay recursos suficientes”, comentó.

edg