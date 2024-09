Corte sin claridad para transición por Reforma Judicial: Pérez Dayán

El ministro Alberto Pérez Dayán aseguró que aún no hay claridad sobre la implementación de la reforma judicial, pero el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumirá su responsabilidad para cumplir con lo establecido.

En entrevista durante el Simulacro Nacional 2024, el integrante del máximo tribunal señaló que todavía están en análisis las tareas que corresponden a la Corte de acuerdo con el decreto publicado.

Al ser cuestionado sobre los motivos para no crear la mesa de transición como lo propuso la ministra Lenia Batres, Pérez Dayán insistió en que se deben precisar las obligaciones de la Corte para poder dar cumplimiento.

“No tenemos todavía la claridad sobre lo que vamos a definir, una mesa de transición supondría muy claras las obligaciones y las vamos a precisar, la Corte asumirá sus cargas y responsabilidades”, aseguró.

Pleno decidirá temas de Reforma Judicial: Lenia Batres

En tanto, la ministra Lenia Batres destacó que será el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el que decida los temas relacionados con la reforma.

“No se rechazó, más bien se hizo una mejor propuesta que fue que el pleno en su conjunto asumamos las tareas que correspondan a la implementación de la reforma, se propuso así y fuimos manifestándonos a favor todos los ministros.

“Me parece mucho mejor porque quiere decir que no va a haber acuerdos previos, sino directamente en cada sesión en tanto se vaya presentando algún punto vamos a irlos abordando”, dijo.

La ministra Lenia Batres señaló que se obtuvo una mejor propuesta en la Corte. Foto: Cuartoscuro

Detalló que se resolvió el tema de la continuidad de las dos salas, pero está pendiente la decisión respecto del número de integrantes que tienen que conformar el pleno en sus sesiones.

“Se planteaba que se votara de una vez sobre la permanencia de las salas, sobre el número de ministras y ministros necesarios para generar la mayoría, porque hay esta interpretación también, de que entrando en vigor la reforma tendrían que ser seis y no los ocho ministros que existían en el texto anterior, porque efectivamente ya no está ese texto.

“Y finalmente respecto del funcionamiento mismo del pleno: el texto vigente está hablando de un pleno de nueve integrantes, cuando somos once, entonces sería absurdo que estuviéramos sesionando nueve”, explicó.

Ve Batres funcionamiento difícil, pero no imposible

Batres dijo que varios señalan que, debido a que se prohibió la interpretación extra literal de la Constitución, tendrían que funcionar en pleno de nueve personas y mayoría de seis, como lo dice la Carta Magna, lo que implica una dificultad muy grande aunque no es imposible.

“Yo creería que vamos a resolver en consecuencia de manera armónica conforme el texto anterior y hasta el día en que esté conformado un pleno de origen de nueve integrantes pues funcionará este texto constitucional de manera literal” dijo.

Sobre las consultas iniciadas por la ministra presidenta Norma Piña para que el pleno determine si proceden las controversias de juzgadores que intentan frenar la aplicación de la reforma judicial, Batres aseguró que las consultas son opiniones solamente.

Según Batres, la ministra Piña no quiere desechar ella misma ciertos temas. Foto: Cuartoscuro

“Mi impresión es que la ministra Piña no quiere desechar ella directamente temas de los que no tenemos facultad y quisiera generar esta posibilidad de que se explore si tenemos o no facultades, que no sea ella la que lo decide”, indicó.

Precisó que ese tipo de análisis pueden realizarlo, pero la Ley de Amparo establece que el Poder Judicial no tiene facultades respecto de reformas constitucionales.

Sigue leyendo:

Coahuila destaca como el tercer estado más seguro del país

Trabajadores del Poder Judicial serán liquidados: Bátiz

¿En plena toma de protesta de Sheinbaum? Trabajadores del PJ revelan si bloquearán San Lázaro este 1 de octubre