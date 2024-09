Cazadores de virus: los puestos de comida callejera están en la mira en Gómez Palacio por la hepatitis A

El gobierno de Gómez Palacio, Durango, va detrás de un enemigo prácticamente invisible: el virus de la hepatitis A. La lucha contra esta enfermedad se da después de que se detectara un aumento en los casos a nivel local. La vanguardia de esta batalla se lleva a cabo en la calle por parte de las autoridades sanitarias, las cuales llevan a cabo distintas acciones.

Una de las más importantes es la realización de inspecciones en los puestos ambulantes de comida que hay a lo largo de toda la entidad. A través de visitas físicas, los funcionarios acuden a los lugares donde venden comida para revisar la forma en la que se preparan los alimentos.

Los protocolos de higiene y salud están regulados en la norma, por lo que ninguno de estos establecimientos, aún estando en la informalidad, tiene excusa para evitar cumplir con ellos. Los encargados de la estrategia no solamente hacen saber esto a los vendedores, sino que además tienen la capacidad de clausurar a los que no cumplan con ellos.

La mala higiene podría ocasionar la transmisión de este mal. FOTO: Ethel Arredondo

El gobierno de Gómez Palacios muestra cómo se elimina el virus de la hepatitis A

Las inspecciones incluyen la revisión de los certificados médicos de los vendedores y el cumplimiento de medidas higiénicas, como el uso de cubrebocas y la separación entre el personal que sirve y cobra los alimentos.

Además, se están realizando pruebas de salud a los comerciantes. Dentro de los exámenes se encuentran perfiles hepáticos y análisis coproparasitoscópicos. Si alguno de ellos es diagnosticado como portador de este mal, se le impide trabajar de esta forma para así mantener segura a la población.

La batalla ha iniciado con fuerza, debido a que, hasta el momento, se ha evaluado el 25 por ciento de los puestos ambulantes. Se tienen planes de completar las inspecciones totales para finales de diciembre.

Los inspectores también participan en otras tareas, como la fumigación contra el dengue, otra de las enfermedades que ha afectado al norte de la República Mexicana y ante la cual se prendieron las alarmas desde hace meses.

Hacen inspecciones en todo el municipio, terminarían en diciembre. FOTO: Ethel Arredondo.

Síntomas: ¿qué pasa cuando uno tiene hepatitis A?

El gobierno exhorta a la población a acudir a los centros de salud municipales en caso de presentar síntomas del virus de la hepatitis A. Las siguientes son señales de que se podría tener este padecimiento:

Orina de color oscuro.

Cansancio extremo.

Molestias abdominales.

Picazón.

Pérdida de apetito.

Fiebre.

Vómitos o náuseas.

Dolor en las articulaciones.

Heces pálidas o de color arcilla.

Piel de tonalidad amarilla.

La detección temprana será la mayor aliada para evitar la propagación de este mal que aqueja a cada vez más ciudadanos en la entidad lagunera. El trabajo de los inspectores permitirá retirar temporalmente a los negocios que no cumplan con la higiene necesaria.

Revisan la preparación y almacenamiento de los alimentos. FOTO: Ethel Arredondo.

¿Qué es y cómo se transmite la hepatitis a otra persona?

La hepatitis A es una infección ocasionada por un virus que cualquier persona puede adquirir por medio del consumo de agua o alimentos que fueron contaminados con materia fecal. Los síntomas, así como los riesgos derivados de esta enfermedad suelen ser leves y de corta duración.

No obstante, el no acudir a un especialista o no mantener ningún tratamiento específico que permita la recuperación de los pacientes puede ocasionar secuelas graves. Las personas que mayores problemas o daños permanentes suelen enfrentar con este mal son aquellas que tienen un sistema inmunológico débil.

Estas últimas tienen un mayor riesgo de parecer consecuencias más fuertes de las hepatitis víricas, por lo que se recomienda que ante cualquier problema se acuda con un profesional de la salud y, ante todo, evitar el consumir alimentos preparados sin las prácticas de higiene mínimas.

Entre personas esta enfermedad solamente es transmisible por medio del sexo oral, por tener contacto desde la vía fecal hasta las cavidades orales de otra o cuando las heces de una persona es portadora del virus tienen contacto con la comida de alguien más.

¿La hepatitis es contagiosa?

Una persona que tiene hepatitis puede contagiar a otra solamente si su materia fecal o partes de esta, aunque sean microscópicas, es ingerida por algo más. En raras ocasiones se podrá de otra manera que no sea el contacto directo o la ingestión de este tipo de partículas.

Debido a esto, se recomienda que las personas eviten tomar agua de dudosa procedencia, alimentos preparados sin higiene e incluso cubos de hielo, los cuales también pueden transportar este mal.

La transmisión de la enfermedad, que puede complicarse si no se atiende adecuadamente, por lo que en caso de tener síntomas, lo mejor es realizar una prueba de detección en la sangre, tras la cual se podrá comenzar con el tratamiento que brinde un especialista. Las personas que recibieron la vacuna contra la hepatitis suelen enfrentar con mayor facilidad este mal.

Esta enfermedad puede ocasionar problemas de inflamación en el hígado. FOTO: Archivo.

¿Cuál es el tratamiento contra la hepatitis tipo A, hay medicamentos para este mal?

No existe un tratamiento específico contra la hepatitis A, aunque sin importar que se trate de adultos y niños, se recomienda que la persona con este mal esté hidratada, de preferencia con agua embotellada; además debe consumir alimentos saludables y tomar algunos medicamentos para aliviar algunas dolencias.

Para evitar pasar este mal a alguien más, lo mejor es también evitar tener relaciones sexuales con otras personas mientras desaparece la infección, de lo contrario, se está en riesgo de transmitir el virus de la hepatitis.

Los menores de edad pueden ser inmunizados con la vacuna contra la hepatitis, lo cual evita que la infección pueda hacer daño a su cuerpo, incluso aunque el virus pase por su periodo de incubación. Este fármaco es sumamente útil en regiones como América del sur, donde más casos de hepatitis se registran en menores no inmunizados.

¿Cuánto tiempo dura el virus de la hepatitis a en el ambiente?

Pese a que se haya tomado la vacuna contra la hepatitis, las personas están en riesgo de adquirir este mal a través de superficies y alimentos contaminados. De acuerdo con estudios de especialistas, este mal puede vivir varios meses sobre las superficies.

No obstante, no se transmite a través de la tos, del estornudo o de cualquier tipo de saludo o acercamiento que no tenga que ver con el contacto bucal con las excreciones.