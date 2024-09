La UdeG no está a favor ni en contra de la reforma al Poder Judicial: Ricardo Villanueva

La Universidad de Guadalajara (UdeG) está abierta a escuchar, pero no está a favor ni encontrar de la reforma al Poder Judicial de la Federación que se discute en el Congreso de la Unión, así lo aseguró el Rector general de la institución, Ricardo Villanueva.

Esto, luego de que estudiantes de la máxima casa de estudios pidieran durante la marcha de defensa del PJF, que se realizó este fin de semana en Jalisco, que la organización educativa de defina una postura clara ante este proyecto.

Sigue leyendo:

Aldo González lleva 4 meses desaparecido: la UdeG, sus amigos y familia exigen su búsqueda

Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada: familias de víctimas marchan en varios estados

La universidad busca tener estudiantes críticos. FOTO: UdeG

Ricardo Villanueva pide a los estudiantes defender sus ideas

Convocó a las y los alumnos a defender sus ideas, pero también a escuchar propuestas y posturas, al asegurar que el Poder Judicial si requiere una reestructura, sobre todo para evitar la corrupción y la impunidad.

“Y si unos salen a defender una postura y otros salen a defender otra, ese es el espíritu universitario. Lo único que puedo decir como autoridad es que todas las opiniones serán respetadas. Y todas las manifestaciones que los estudiantes quieren hacer serán respetadas, y si algo fomentamos en la universidad es el pensamiento crítico”, expresó.

Los jóvenes pidieron que la universidad tuviera una postura clara. FOTO: Archivo.

Pidió a los jóvenes de la UdeG dejar los polos y escuchar ambas posturas

Villanueva Lomelí indicó que “ lo que me encantaría ver es que los estudiantes de la Universidad de Guadalajara sean los más críticos, pero también que no sean de blancos y negros. Espero ver pronto pronto razonamientos y que veamos otra propuesta, entonces si esta forma de elegir a los jueces y magistrados no nos convence a los mexicanos y a otro no le convence la votación ¿ por qué no nos sentamos a ver entonces como deben de elegirse los juzgadores en este país”.

Las y los estudiantes participantes en el movimiento de defensa han señalado a la UdeG a evitar que el logo de la máxima casa de estudio sea utilizado en acciones que tengan que ver con la Reforma al Poder Judicial.