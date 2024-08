Aldo González lleva 4 meses desaparecido: la UdeG, sus amigos y familia exigen su búsqueda

Cuatro meses y 15 días, es el tiempo que los papás de Aldo González Sevilla lo han esperando para que regrese a casa. El joven de 18 años, estudiante de la Universidad de Guadalajara (UdeG), está desaparecido desde el 13 de abril cuando presuntamente se dirigía a visitar a su familia en le municipio de Tepatitlán.

Este miércoles, familiares, amigos y representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UdeG, se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno de Jalisco, para exigir resultados a la Fiscalía del Estado sobre el caso.

“Se está trabajando en un principio se estuvieron revisando Cámaras del C5 Cámaras del macrobús de la central camionera pero no se encontró nada. Entonces están haciendo labores de búsqueda en Campo, pero no ha habido ningún resultado. Por eso venimos a pedir más apoyo”, señaló el señor Israel González.

Sigue leyendo:

A 53 días de la desaparición de Aldo González, estudiante de la UDG: su padre hace un llamado para encontrarlo

“Mi hijo no tiene problemas con nadie”: padre de Aldo, estudiante de la UDG desaparecido, pide ayuda a los cárteles

El padre del joven pide que lo ayuden a llegar a casa. FOTO: Archivo.

Exigen a las autoridades encontrar a Aldo González

También el Coordinador de Seguridad Universitaria (CSU) de la casa de estudios, Montalberti Serrano Cervantes pidió la intervención de las autoridades.

“Ya hace falta invertir más en la Ciberseguridad, en las áreas responsables de darnos esa certidumbre y pedirle al fiscal y el Gobierno Del Estado que le eche ganas y la sociedad que se junte que no nos deje solos que nos tomemos de la mano y que hagamos una sola voz”, expresó.

La última comunicación que tuvo Aldo con su madre fue el 13 de abril de este año alrededor de las siete de la mañana a través de mensajes de texto, en donde le señaló que viajaría a Tepatitlán con su familia y que llegaba en unas horas más.

A más de 120 días de no verlo, la comunidad pide un mayor esfuerzo por parte de las autoridades. FOTO: Cecilia Cerna

UdeG busca a 27 universitarios desaparecidos

La Universidad de Guadalajara tiene a 27 universitarios entre ellos, estudiantes, profesores, trabajadores e hijos de trabajadores en condición de desaparecidos. Tras la manifestación de familiares de Aldo González para exigir su regreso con vida, el rector general Ricardo Villanueva lamenta que las autoridades no asimilen lo que viven los progenitores con seres queridos desaparecidos.

“No ha habido avances. Acompañaremos al papá de Aldo en todas las convocatorias que haga. Lamentablemente no tenemos una respuesta (de las autoridades), no tenemos claro qué sucedió. Sí pedirle a las autoridades que se esclarezca lo sucedido, tenemos que encontrar a Aldo con vida. Un día, un minuto, no me imagino lo que vive un papá así, ¡cuatro meses es una eternidad! Un segundo sería muchísimo. A veces es lo que las autoridades no entienden”.

Villanueva replica, sí hay desapariciones en la Central Camionera, este comentario se da luego de que autoridades estatales minimizaron los casos.

Se manifestaron para pedir celeridad en el caso. FOTO: Cecilia Cerna

El rector de la UdeG ve un posible modus operandi

“Es un tema que se tiene que analizar con precisión. Vivimos el caso de dos chicos desaparecidos, las primeras hipótesis fue que fueron llevados con engaños, con una oferta de empleo. De que ha habido casos con supuestos de invitación de trabajo es evidente, son públicas… Son 23 (estudiantes) que no hemos tenido información. Casi todos los días tenemos el caso de un desaparecido, afortunadamente la mayoría son por temas voluntarios, pero hay 23 casos que seguimos sin saber qué sucedió, Aldo entre ellos, y seguiremos insistiendo hasta que sean localizados”, añadió.

El rector de la Universidad de Guadalajara advirtió a sus familiares, amigos y a toda la comunidad estudiantil y de gobierno que mediante inteligencia artificial se copió su voz para solicitar apoyo económico.

“Sí estábamos preparando una denuncia para dejar antecedente porque más vale, Si ya lo hicieron con mi voz, puede pasar, más vale dejar antecedente y que la Fiscalía comience a investigar”.